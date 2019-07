Medicii legiști au stabilit cauza decesului bărbatului căruia jandarmii i-au pulverizat spray lacrimogen direct în față / Familia vrea să facă plângere: „Fratele meu nu era un criminal”

Cauza determinantă a decesului este, potrivit sursei citate, „infarctul enteromezenteric total” care a provocat o „peritonită generalizată” și în final insuficiența cardio-respiratorie acută care a dus la deces.Fratele bărbatului decedat a declarat pentru Monitorul de Suceava că familia intenţionează să înainteze o plângere şi să angajeze un avocat pentru a se asigura că ancheta nu va fi îngropată.„Fratele meu nu era un criminal şi nu trebuia tratat aşa cum s-a întâmplat. Am văzut şi eu acele imagini cu jandarmii care erau călare pe el şi care îi dădeau cu gaz şi am rămas şocat. Nu am cuvinte să spun ce au vrut. Avem semnale că se doreşte muşamalizarea anchetei, dar ne vom adresa unui avocat care să ne ajute şi să se ocupe de dosar, inclusiv pe cale civilă”, a precizat el.Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Suceava, col. Bogdan Cornaci, a declarat pentru Agerpres că jandarmii au acţionat în vederea scoaterii din mulţime şi imobilizării bărbatului, după ce tatăl şi fetiţa au venit la o femeie jandarm să reclame faptele suspectului.„ Un bărbat a venit cu fetiţa lui de mână să reclame la jandarmeriţă şi băiatul care era în patrulă. Fata plângea (...) Au mers să-l scoată pe bărbat din mulţime, l-au extras , erau în zona adiacentă spectacolului, dar a fost recalcitrant, violent (...). Era destul de corpolent şi s-a opus acţiunii de imobilizare a jandarmilor”, a declarat Cornaci.El a adăugat că în timpul intervenţiei jandarmilor, bărbatului i s-a făcut rău, a fost chemată salvarea, a fost resuscitat, a fost dus apoi la spital la Vatra Dornei, după care a fost transferat la Suceava.În imaginile surprinse de un martor se poate vedea însă că bărbatul era deja imobilizat la pământ, iar doi jandarmi sunt peste el încercând să-i pună cătușele. La un moment dat, jandarmerița se apleacă și pulverizează gaz lagrimogen direct în fața suspectului, de la o distanță de doar câțiva centimetri. ( VEZI AICI FILMUL COMPLET Bărbatul are câteva zvâcniri după care rămâne inert. Jandarmii îi pun cătușele, și abia după ce încearcă să-l ridice își dau seama că omul nu dă niciun semn de viață. În zonă apar doi polițiști care încep să se agite. Jandarmii îi scot cătușele și îl întind cu fața în sus. Din imaginile filmate, niciunul nu acordă primul ajutor victimei. Jandarmerița care a pulverizat spray-ul nu intervine deloc, stând tot timpul deoparte.Bărbatul a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava în stop cardio-respirator, resuscitat, iar sâmbătă dimineaţă a fost operat, însă ulterior a decedat.Purtătorul de cuvânt al spitalului, Mircea Macovei, a declarat presei sâmbătă că ''a fost adus în stop cardio-respirator, intubat, ventilat, de la Vatra Dornei'' şi ''din cauza simptomatologiei abdominale s-a intervenit chirurgical, iar post-operator a decedat".Bărbatul avea în jur de 50 de ani. Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuţ Epureanu, a precizat că pe numele acestuia era în lucru un dosar de cercetare penală.''Avea un dosar în lucru pentru act sexual cu un minor (...). Avea 55-56 de ani, mai dădea câte 5-10 lei la un copil, de regulă fără adăpost, ca să-i abordeze (...). Din câte ştiu, nu avea o altă condamnare pe infracţiuni sexuale (...). Parchetul Militar va stabili în funcţie de toate probele şi partea de agresiune sexuală, şi partea de ucidere din culpă'', a explicat Epureanu.