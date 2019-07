Secția de anchetă a disjuns partea care o vizează pe Kovesi din dosarul lui Onea și Negulescu-surse

Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) a disjuns partea care o vizează pe Laura Codruța Kovesi, din dosarul în care au fost trimiși în judecată fostul șef DNA Ploiești Lucian Onea și fostul procuror Mircea Negulescu, fostul procuror-șef DNA fiind în continuare cercetat pentru complicitate la represiune nedreaptă, grup infracțional organizat și complicitate la cercetare abuzivă, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiești, a fost trimis în judecată de către Secția de anchetare a magistraților pentru infracțiunile de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, a anunțat Parchetul General. Fostul procuror Mircea Negulescu, tot de la DNA Ploiești, a fost trimis în judecată pentru participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.