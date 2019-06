Budăi, despre cazul fetiței luată cu poliția de la asistenții maternali: Am trimis mesaj Ambasadei SUA pentru colaborare / Corpuri de control vor fi, luni dimineață, în Dolj și Mehedinți

Ministrul Muncii Marius Budăi a declarat că a transmis, cu aprobarea premierului Viorica Dăncilă, un mesaj Ambasadei SUA în România cu privire la situația fetiței din Mehedinți, pentru a se asigura că minora va fi în regulă în familia adoptivă care are dublă cetățenie. De asemenea, acesta a subliniat că a dat dispoziții Agenției Naționale de Protecție a Drepturilor Copilului și Agenției Naționale pentru Prestații și Inspecție Socială ca ambele corpuri de control să fie, luni dimineață, la prima oră, în Dolj și Mehedinți pentru a avea un raport amănunțit de acolo de la fața locului.

„Azi dimineață am vorbit cu doamna premier, cu acceptul ei am transmis un mesaj Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, din dorința de a avea colaborare și de a ne asigura că minorul este în regulă - atât cât poate fi în regulă, după trauma prin care a trecut. Am dat dispoziții Agenției Naționale de Protecție a Drepturilor Copilului și Agenției Naționale pentru Prestații și Inspecție Socială, ca ambele corpuri de control să fie, luni dimineață, la prima oră, în Dolj și Mehedinți să am un raport amănunțit de acolo de la fața locului”, a declarat ministrul Marius Budăi, la Antena3, potrivit Mediafax.

Avocatul familiei adoptive, Liviu Belulescu, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că Sorina s-a adaptat la noua situație.

„Fetița este foarte bine, se vede de pe buze. S-a adaptat imediat. I s-au spus tot felul de prostii, că o taie pe burtică și îi ia mațele și o duce în America să le vândă. Fetița este bine", a spus Liviu Belulescu.

Potrivit acestuia, femeia care a adoptat-o pe Sorina, în America, este manager de farmacie, iar soțul ei IT-ist.

Un protest a avut loc, vineri seara, în Baia de Aramă, județul Mehedinți. Oamenii s-au adunat pe marginea drumului și au avut afișe cu mesaje precum „Sorina merită un loc în România, alături de familia ei”, „Lăsați-o pe Sorina să decidă” sau „Sorina are o familie și centrele sunt pline de orfani”.