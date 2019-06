​Falsul chirug italian a scăpat de arestul preventiv. Matteo Politi a fost plasat sub control judiciar

Pe durata controlului judiciar, Matteo Politi nu are voie să plece de pe raza teritorială a Municipiului Bucureşti și a județului Ilfov, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, nu are voie să desfăşoare profesia de chirurg plastician-estetician și trebuie să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele de existenţă.Falsul chirurg italian se afla în arest preventiv din 7 februarie 2019.Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 îl acuză pe Matteo Politi de înșelăciune în formă continuată și simplă și de exercitarea fără drept a profesiei. În privința infracțiunii de înșelăciune, italianul e acuzat că a păgubit două persoane, spunându-le că este proprietarul unei clinici private şi că le poate închiria un spaţiu în cadrul unităţii. Acesta i-a păgubit pe cei doi reclamanţi de o sumă de bani achitată ca garanţie pentru închirierea spaţiului.La începutul lunii februarie, Matteo Politi, italianul acuzat că a operat în mai multe clinici private din București, deşi avea doar opt clase, a fost prins de polițiștii de frontieră de la Curtici, județul Arad, în timp ce încerca să fugă din țară.În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a mințit timp de mai mulţi ani că e medic și a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.