[P] General Motors a acordat companiei HELLA premiul “Furnizor al Anului 2018” pentru un proiect coordonat de echipa din România

Premiul HELLA Supplier of the Year

Tehnologie nouă și producție pentru optimizarea emisiilor de CO 2 ale mașinii

Echipă globală, distribuită pe trei continente

Standarde de calitate și siguranță pentru clientul final.

Proiectul pentru General Motors a presupus dezvoltarea și producerea unui senzor inteligent de baterie care contribuie la reducerea consumului de combustibil, la creșterea duratei de viață a bateriei și, implicit, la reducerea amprentei de CO2. “Echipa HELLA a făcut eforturi remarcabile pentru a livra soluții inovative și de calitate care ne vor ajuta să ne fidelizăm clienții”, a spus vicepreședintele General Motors, Steve Kiefer, divizia achiziții globale și aprovizionare.Dezvoltarea și lansarea globală a proiectului a fost coordonată de echipa HELLA Technical Center Timișoara, iar producția senzorului de baterie inteligent s-a realizat și în fabrica HELLA Arad. Aproximativ 50 de persoane din cele două locații ale HELLA România au fost implicate timp de trei ani în realizarea unui salt de tehnologie pentru partenerul General Motors.“A fost un proiect foarte complex, având în vedere că a cuprins toate ariile tehnice din industria producției de mașini: software, hardware, testare, standarde de calitate, inginerie mecanică. Am avut o mare responsabilitate atât în fața colegilor din locațiile HELLA, altele decât România, cât și pentru partenerul General Motors față de care ne- am asumat să oferim soluții rapide pentru implementarea unei tehnologii noi și performante”, a spus Otilia Tătaru, coordonator proiect în HELLA Technical Center Timișoara.Echipa HELLA Technical Center Timișoara a preluat proiectul General Motors în anul 2016 și l-a dezvoltat alături de echipe ale companiei HELLA din Germania, China și Statele Unite ale Americii.“Premiul General Motors confirmă capacitatea noastră de a pune Timișoara pe harta globală a proiectelor de cercetare și dezvoltare care definesc megatrendurile industriei automotive. Succesul acestui proiect a fost garantat de colegii mei, oameni pentru care calitatea muncii lor este foarte importantă și care au devenit, în relația cu partenerul General Motors, ambasadorii unuia dintre cei mai importanți jucători globali din industrie. Rezultatele echipei arată interesul nostru de a fi creatori de produse inovative, dezvoltate și coordonate în totalitate local, apreciate datorită impactului pozitiv global în reducerea emisiilor de CO2”, a spus Bogdan Nuna, director HELLA Technical Center Timișoara.Senzorul inteligent de baterie dezvoltat de HELLA corespunde celor mai noi standarde de reducere a emisiilor CO2, obligatorii pentru clasa de autoturisme EURO6. Pentru acest produs, compania germană este lider de piață în industria automotive, cu o cotă mai mare de 50%.HELLA România este o locație strategică în cadrul grupului HELLA, cu activități în cercetare și dezvoltare, un centru administrativ și trei unități de producție în Timișoara, Arad, Lugoj și Craiova, unde, în prezent, lucrează peste 4.500 de persoane.Comunicatul de presă și alte materiale ale companiei pot fi consultate în centrul media de pe site-ulHELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA Group este unul dintre cei mai importanți 40 de furnizori pentru industria automotive din întreaga lume, prezent în 35 de țări, cu 125 de locații și apreciat ca una dintre cele mai mari 100 de companii germane industriale. Grupul german HELLA dezvoltă și produce componente și sisteme de iluminat și electronice pentru industria automotive. De asemenea, HELLA dispune în Europa de unul dintre cele mai mari centre de servicii pentru piese de schimb și accesorii destinate autovehiculelor, servicii de diagnoză și servicii de asistență. Mai mult, HELLA produce și module complete pentru vehicule, sisteme de climatizare și rețele de bord. Cu cei peste 7.000 de angajați din cercetare și dezvoltare, HELLA se numără printre cele mai inovatoare companii din sectorul auto, având o cifră de afaceri de aproximativ 7.1 miliarde de euro, realizată în anul fiscal 2017/2018.