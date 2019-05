UPDATE Dăncilă, abordată la coadă în secția de votare de un cetățean nemulțumit: ”Nu se poate să fim umiliți”/ Premierul: ”Eu nu pot să intervin”

Premierul Viorica Dăncilă a fost abordată de un cetățean nemulțumit în timp ce aștepta la coadă în secția de votare. Bărbatul i-a reproșat organizarea procesului electoral, comentând că nu se poate "să fim umiliți ca pe vremea comuniștilor, când stăteam la coadă la zahăr". Ea a spus că a votat doar la europarlamentare, nu și l-a referendum, pentru că președintele Iohannis a politizat acest scrutin.





”Nu se poate să fim umiliți, nu se poate să stăm la coadă cum stăteam la zahăr", i-a spus bărbatul.







”Organizarea este bună și am avut grijă să avem organizare bună. Eu nu pot să intervin, sunt simplu cetățean. Ține de șeful secției de votare. Am luat toate măsurile pentru buna organizare", i-a răspuns Dăncilă, care l-a rândul ei a așteptat la coadă pentru a putea vota.

"Am votat pentru o echipă care să reprezinte România în adevăratul sens al cuvântului, să nu se poziționeze împotriva României. Cred că o reprezentare demnă este ceea ce vor toți românii. A fi un bun român nu înseamnă un bun european", a declarat Dăncilă ce a votat.

Ea a spus că a votat doar pentru europarlamentare pentru că președintele a politizat acest scrutin. "Când condiționezi referendumul de un guvern mai bun, eu nu pot vota împotriva propriului guvern".

În ceea ce privește cozile din secția de votare, Dăncilă a spus că "este foarte bine că oamenii vor să participe la vot, că vor să își spună cuvântul".

Viorica Dăncilă a fost întrebată ce a făcut cât timp a fost europarlamentar și câte amendamente a depus, răspunzând: "În cei 9 ani de mandat am depus foarte multe amendamente, peste 100 de amendamente am avut numai pe politica agricolă comună. Am depus foarte multe amendamente și pe dezvoltare regională. (...) Dincolo de amendamentele depuse, cred că am reprezentat România cu foarte multă corectitudine. Poate nu am reușit totul, dar trebuie să ai conștiința împăcată că niciodată".