UPDATE Laura Ștefan demisionează din GDS / Disidentul Radu Filipescu se autosuspendă din GDS: Am susținut poziția nu foarte simplă de a nu se continua cu demersul de decernare a premiului pentru Augustin Lazăr

Fostul deținut politic Radu Filipescu anunță că a luat decizia de a autospenda din Grupul pentru Dialog Social (GDS), unde este membru de aproape 30 de ani. El spune că a susținut ca GDS să nu continue demersul de decernare a premiului pentru Augustin Lazăr, argumentând că, chiar dacă nu a fost torționar, actualul procuror general a avut un rol care nu poate fi neglijat.

UPDATE 13.29 Laura Ștefan a anunțat, pe Facebook, că a demisionat din GDS, fără a face alte precizări. "Am demisionat din GDS", este mesajul postat de Laura Ștefan pe Facebook.

Radu Filipescu, membru fondator al Grupului pentru Dialog Social, a anunțat pe Facebook că se suspendă din GDS, spunând că organizația nu ar mai trebui să îi mai acorde lui Lazăr premiul pentru 2018 și că îi pare rău că nu a putut să fie mai convingător că acest demers trebuie oprit.





"Îmi pare rău, dar doresc să mă separ puțin de Grupul pentru Dialog Social al cărui membru sunt de aproape 30 de ani. Îmi pare rău că nu am putut să fiu mai convingător în susținerea mea în cadrul dezbaterilor din GDS. Am considerat și susținut că domnul Augustin Lazăr nu a fost un torționar dar totuși a avut un rol în funcția de tînăr procuror care nu poate fi neglijat. Nu a fost un rol de decizie după părerea mea, în acele situații pentru deținuții politici deciziile fiind luate la București. Am susținut poziția nu foarte simplă de a nu se continua cu demersul de decernare a Premiului GDS către procurorul general Augustin Lazăr. Ca urmare mă autosuspend din GDS. Cred că este importantă existența unei organizații de tipul GDS și poate în viitor voi solicită să revin”, afirmă Radu Filipescu.





Procurorul general Augustin Lazăr a anunțat marți că transmite premiul primit de la Grupul pentru Dialog Social disidentului anticomunist Iulius Filip și tuturor deținuților politic. Mutarea are loc în plin scandal generat de acuzațiile că, în calitate de președinte al comisiei de eliberare de la penitenciarul Aiud, funcție deținută înainte de 1989, Augustin Lazăr a refuzat eliberarea condiționată a lui Iulius Filip.