UPDATE Liviu Dragnea a semnat un protocol de susținere cu PNȚCD / Dragnea: Sunt întrebat din când în când dacă am încredere că va fi un proces corect. Nu am încredere

În conferință, Dragnea a lansat o nouă serie de atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis, despre care a afirmat că este „disperat, obsedat, speriat” că va pierde alegerile prezidențiale „și va începe să dea socoteală pentru casele furate, pentru zecile de dosare închise”.

Totodată, Dragnea a susținut că președintele ar fi invocat numele său în cadrul consultărilor care au avut loc în urmă cu o zi la Palatul Cotroceni cu reprezentanți ai magistraților și crede că a fost vorba despre un „mesaj” „transmis către Înalte Curte”, unde se judecă apelul în dosarul angajărilor fictive, unde a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare.

„Sunt întrebat din când în când dacă am încredere că va fi un proces corect. Nu am încredere”, a spus Dragnea.



HotNews.ro a transmis LIVETEXT declarațiile liderului PSD.

Liviu Dragnea



Mulțumesc celor două partide

PSD e onorat pentru această susținere, vorbim de o susținere importantă. PNȚCD a susținut în permanență democrația în această țară și interesele României

La Cotroceni, președintele Iohannis a arătat încă o dată că el consideră instituțiile din justiție română ca fiind în subordinea sa

Al doilea lucru grav e că mi-a pronunțat numele, spunându-le că legile justiției sunt făcute pentru mine, pentru a scăpa eu de pușcărie, în fața președintei Înaltei Curți, a asociațiilor de magistrați

Majoritatea celor prezenți a respins din fericire acest tip de abordare

Unii dintre cei prezenți au propus să se discute și despre referendum, probabil în înțelegere cu președintele

Referendumul e un truc politic al acestui om

Pentru mine e foarte clar că mesajul a fost dur, transmis către ÎCCJ, în ce mă privește

Sunt întrebat din când în când dacă am încredere că va fi un proces corect. Nu am încredere

A zis azi de ce ne e nouă frică de referendum. Cărui PSD-ist îi e frică de referendum?

Inventează tot felul de prostii, că vrem să facem noi secții separate, nici măcar nu permite legea acest lucru

Întrebări din partea ziariștilor:





Care e strategia PSD pentru referendum?

Dragnea: PSD nu își face o strategie. Avem două obiective foarte clare, să guvernăm la fel de bine ca până acum și o campanie foarte bine organizată pentru PE

De ce a anunțat Mircea Drăghici azi secții diferite?

Dragnea: Copiii spun lucruri trăsnite

Are de gând PSD să modifice legea referendumului?

Dragnea: Eu vă înțeleg obligațiile să tot discutăm despre referendum. E ultima întrebare la care răspund despre referendum, nu am auzit-o pe doamna premier vorbind despre asta și sigur nu se va modifica legislația

Va fi folosit sistemul informatic pentru măsurarea prezenței la vot?

Dragnea: Habar nu am

Apar pe ordinea de zi OUG pe legile justiției?

Dragnea: Nu cred

Ați văzut modificările propuse?

Dragnea: Nu, nu le-am văzut. Atât de mult s-a discutat despre asta încât e fata morgana

Despre eventuala demitere a lui Tudorel Toader

Dragnea: Nu am văzut postarea asta. Azi? La ultima mea discuție cu el nu mi-a zis și nu am sesizat că ar avea intenția să demisionez. Eu nu am dat termene, mi-am exprimat o speranță, sunt colegi care încep să pună întrebări, de ce a apărut ideea că se vor adopta prin OUG textele considerate constituționale, dacă se urma procedura în Parlament erau aprobate azi și în vigoare. Nu cred că se vor da mâine ordonanțele, mai multe nu știu că nu lucrez în guvern. Vom discuta săptămâna viitoare ce vom face.

Iohannis spunea că ar fi ilegitimă adoptarea de OUG înainte de referendum

Dragnea: Eu nu comentez toate prostiile lui Iohannis. Aveți o problemă cu acest referendum. Habar nu aveți ce întrebări sau întrebare va pune acest individ și discutăm despre un truc al unui om disperat, obsedat, speriat că va pierde alegerile și va începe să dea socoteală pentru casele furate, pentru zecile de dosare închis și face prostie după prostie. Totuși țara asta trebuie guvernată și este guvernată, nu putem vorbi mereu despre referendumul lui

Există varianta de suspendare?

Dragnea: Nici vorbă, cum să stăm noi fără președintele Iohannis. Plângerea penală este aproape gata. Știu că își dorește suspendarea, nu va fi suspendat, să stea acolo suspendat până la capăt. Inventează acum acest truc pentru că nu poate să spună că a făcut ceva în afară de vacanțe, golf ...

Despre OUG 114 se amână plafonarea prețului gazelor?

Dragnea:. E prima întrebare serioasă. Nici vorbă, informația e greșită, o să vedeți mâine textul final, obiectivul a rămas neschimbat, să crească nivelul de intermediere bancară, să scadă dobânzile, să crească implicarea băncilor în economie. În ce privește fondurile de pensii, a avut ministrul de Finanțe întâlnire cu companiile respective și au convenit să proroge termenul de majorare a capitalului social astfel încât fondurile de pensii să înceapă să investească și în altceva decât titluri de stat. În ce privește operatorii de telefonie mobilă, era o amendă foarte mare, pentru a se putea discuta și despre alte lucruri dar în mod serios, nu putem trece ușor cu vederea că acel 0,4% din cifra de afaceri trebuia plătit .. și pentru a se putea discuta pe îndelete probabil și aici va fi o prorogare a termenului pentru a intra în legalitate în toate situațiile și pentru a se realiza un pachet de prevederi specifice. În ce privește gazele, s-a discutat și premierul va decide azi deseară, cel târziu dimineață, dacă pentru consumatorii industriali se poate elimina plafonarea prețului la gaz.



Despre monitorizarea prezenței la vot