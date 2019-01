Cod galben de ceaţă în 16 judeţe, majoritatea din sudul țării/ Meteorologii au prelungit avertizările de cod galben

Avertizările cod galben de ceaţă au fost prelungite până la ora 11.00 pentru judeţele Bacău, Neamț, Olt și Dolj. De asemenea, meteorologii au emis noi avertizări cod galben de ceaţă pentru judeţele Vaslui și Galați până la ora 11.00, respectiv pentru Timiș și Arad până la ora 9.00.În zonele vizate se înregistrează ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.Până la ora 8.00, pentru Suceava, Bacău, Vrancea, Neamţ, Ialomiţa, Giurgiu, Brăila, Buzău, Teleorman, Călăraşi, Olt și Dolj este anunţată ceață.În Suceava, Bacău, Vrancea și Neamţ există depuneri de chiciură.Ceaţa poate scădea vizibilitatea şi sub 50 de metri.