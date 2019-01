Handbalista suedeză Louise Sand se retrage din activitatea sportivă pentru a-și face operație de schimbare de sex

Sand a participat alături de nordice la Campionatul European din 2018, terminat pe locul al şaselea, iar competiţia din Franţa a fost ultima importantă a carierei. De curând, handbalista de culoare a reziliat contractul cu Fleury, echipa din Franţa la care era legitimată, iar luni seară a avut o reacţie cât se poate de sinceră:"Am cântărit incredibil de mult în ultima perioadă şi am ştiut ce o să fac. M-am născut în corpul greşit. Am rupt contractul cu Fleury. Clubul şi fetele au fost minunate [...] Sper că veţi înţelege şi că veţi respecta decizia mea. Acum, este timpul să-mi trăiesc adevărata mea viaţă [...] Viaţa este prea scurtă pentru a nu rezolva problemele care se pot rezolva în Suedia de astăzi. Au fost multe zile în care m-am tot întrebat: "De ce sunt aşa? Adoptată, de culoare, lesbiană şi acum transexuală".Întotdeauna m-am simţit că sunt Loui, nu Louise", a fost mesajul lui Louise.Marcatoare a 221 de goluri în cele 105 meciuri jucate pentru naţionala Suediei, Louise Sand are o poveste de viaţă aparte. La patru ani, ea a fost adoptată de o familie din Sri Lanka, iar la 12 ani a început să joace hanbal. În momentul în care a ajuns la Saverhof, a devenit şi educatoare la o grădiniţă, post pe care l-a ocupat până în 2017, când a plecat în Franţa, la Brest.Imediat după anunţ, Louise a primit sute de mesaje de încurajare din partea fanilor sau fostelor colege.Retragerea lui Louise Sand este a doua lovitură pentru naţionala Suediei, după ce Isabelle Gullden a anunţat că este însărcinată şi nu-şi mai poate ajuta ţara.