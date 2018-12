Klaus Iohannis convoacă CSAT pe 28 decembrie / Pe agendă - solicitările ministrului Leș legate de ocuparea unor posturi în conducerea Armatei

Anunțul acestei reuniuni a CSAT vine după ce ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, a anunțat miercuri, la Antena 3, că nu va prelungi mandatul actualului șef al Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, care se încheie în 31 decembrie 2018."Nu voi prelungi acest mandat al șefului Statului Major al Apărării. Legea prevede un mandat de patru ani de zile, cu posibilitatea prelungirii acestui mandat. Din ceea ce m-am uitat eu în arhive, a fost o singură situație în care s-a prelungi mandatul unui fost șef al Statului Major al Apărării și am dorit să mențin aceeași cutumă. Nu vreau să ajung să vă spun care este părerea mea despre generalul Ciucă pentru că am lucrat cu dânsul aproape doi ani, știu capacitățile domniei sale, știu ce a făcut pentru Armata României și ce poate face", a declarat Gabriel Leș, potrivit Mediafax.Întrebat ce se întâmplă dacă președintele refuză noua propunere pentru conducerea Statului Major al Apărării, ministrul Apărării a precizat: "Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Discutăm de Armata României și despre un mandat care este la încheiere în acest moment. Nu cred că mă pot gândi la așa ceva din partea președintelui".Mandatul șefului Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, se încheie pe 31 decembrie 2018.Potrivit legii, şeful Statului Major al Apărării, care este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, este numit de Preşedintele României, la propunerea ministrului Apărării Naţionale, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an. În funcţia de şef al Statului Major al Apărării poate fi numit locţiitorul acestuia sau unul dintre şefii categoriilor de forţe ale armatei.