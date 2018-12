Sebastian Kurz, despre predarea președinției UE către România: Iohannis este garantul statului de drept și al democrației / Specialiștii români sunt pregătiți

El a făcut această precizare în contextul în care vineri cei doi s-au întâlnit la Palatul Cotroceni pentru predarea-preluarea simbolică a președinției Consiliului UE. Cancelarul Austiriei a fost întrebat de jurnaliști dacă, în opinia sa, Româna este pregătită pentru acest mandat, având în vedere evoluțiile de la București.”Poate că în ce privește statul de drept și democrația este important ca atunci când există o evoluție negativă să reacționăm, să încercăm să corectăm. Statul de drept și democrația sunt baza conviețuirii noastre în UE. Trebuie să ne uităm cu atenție și să reacționăm. În președintele României avem pe cineva care este un garant al statului de drept și al democrației și reacționează pentru a corecta”, a spus Kurz.El a adăugat că se bucură să îi predea lui Iohannis, simbolic, președinția Consiliului UE.La rândul său, întrebat de jurnaliștii de la Le Monde în legătură cu afirmațiile sale potrivit cărora România nu este pregătită să preia președinția consiliului UE, Iohannis a susținut că a existat un blocaj, dar că, de la schimbarea ministrului afacerilor europene, au fost luate o serie de măsuri pentru depășirea crizei și că a precizat în urmă cu două săptămâni că pregătirile merg bine.”La două, trei săptămâni, am spus că pregătirile merg bine, iar România este pregătită pentru președinție. Suntem bine pregătiți pe acestă temă și avem încrederea că vom gestiona în mod rezonabil, în ciuda faptului că sunt și unele teme dificile cum ar fi Brexitul, migrația și bugetul UE. Specialiștii noștri sunt pregătiți”, a comentat Iohannis.Sebastian Kurz a fost primit vineri de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni pentru predarea-preluarea simbolică a președinției Consiliului UE. La finalul discuțiilor, cei doi au susținut o conferință de presă comună.Cancelarul Austriei se va întâlni și cu premierul Viorica Dăncilă. România va prelua președinția Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019, pentru un mandat de șase luni, într-o perioadă extrem de dificilă în care vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European și ar urma să aibă loc ieșirea oficială din UE a Marii Britanii (29 martie).Dincolo de climatul european complicat, tensiunile politice de la București au dus la o întreagă dispută între președinte și guvern pe tema președinției, Iohannis acuzând inițial Palatul Victoria că nu este pregătit să asigure mandatul României. Între timp, ministrul pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a fost înlocuit cu George Ciamba.În replică la criticile dure ale președintelui, liderul partidului de guvernământ Liviu Dragnea a lansat duminică, la Consiliul Național al PSD, ipoteza ca, în primele zile de ianuarie, PSD să facă demersuri pentru punerea sub acuzare a președintelui pentru înaltă trădare, pe motiv că ar fi spus că Executivul nu e capabil să facă față președinției Consiliului UE.De altfel, preluarea mandatului vine la finalul unui an în care acțiunile guvernului și ale Parlamentului în domeniul justiției au făcut ca oficialii de la Bruxelles să își exprime în repetate rânduri îngrijorarea față de statul de drept și regresele făcute de București în lupta anticorupție. A fost anul în care România a avut cel mai negativ raport MCV de la aderarea la UE. În plus, Parlamentul European a reacționat și el printr-o rezoluție în care critica guvernul inclusiv pentru intervenția asupra protestatarilor din 10 august.