UPDATE Pitești: Un poliţist de la Crimă Organizată și-a împușcat copilul, apoi s-a sinucis / El fusese testat psihologic în ianuarie şi declarat apt

Un poliţist la Crimă Organizată în Argeș și copilul său de 3 ani au fost găsiți morți într-un apartament din Pitești. Primele indicii arată că bărbatul și-a împușcat copilul, apoi s-a sinucis, transmite Mediafax.

Purtătorul de cuvânt al ISU Argeș, Mădălina Epure, a declarat că pompierii au intervenit pentru deblocarea ușii unui apartament, în Pitești. Intervenția avut loc la solicitarea unei femei.

În locuință, pompierii au găsit un bărbat și pe copilul lui, în vârstă de 3 ani, ambii decedați.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că cei doi au fost găsiți împușcați, prima ipoteză a anchetatorilor fiind că bărbatul, polițist la Crimă Organizată, și-a împușcat copilul, apoi s-a împușcat și el.

Polițistul în vârstă de 29 de ani era în divorț. Soția acestuia este tot polițist, la Serviciul Economic. Cei doi aveau custodie comună asupra copilului.

La fața locului sunt polițiștii care au deschis o anchetă, alături de un procuror.

UPDATE 1: Polițistul fusese testat psihologic în luna ianuarie şi declarat apt, susțin surse din cadrul anchetatorilor



Conform acelorași surse, citate de Mediafax, polițistul în vârstă de 29 de ani era divorțat, având cu fosta soție, și ea de 29 de ani, un copil de 3 ani și 7 luni.



Femeia a dus sâmbătă dimineață copilul la locuința fostului soț, după care bărbatul nu a mai răspuns la telefon, astfel că femeia a alertat serviciile de intervenție.

UPDATE 2: Polițistul care și-a împușcat copilul, apoi s-a sinucis, fiul unui lider PNL din Argeș



Polițistul din Pitești care și-a împușcat copilul, apoi s-a sinucis, a fost fiul președintelui PNL Mioveni. Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, spune că îl cunoștea polițist drept un „copil cuminte”.



„Era polițist. Am fost și la nunta lor. E o tragedie. Îl cunosc prin prisma tatălui lui, care e consilier local la noi. Un copil normal. Venea la tatăl lui. Doamne ferește, nu știam că sunt în divorț”, a declarat Georgescu.



Primarul din Mioveni a afirmat că polițistul, Marius Franţescu, era fiul lui Costel Franțescu, consilier local PNL în Mioveni și președinte PNL Mioveni.



Contactat de Mediafax, Costel Franțescu a refuzat să facă orice declarație.

Psihiatrul Gabriel Diaconu: Polițiștii au o morbiditate cumulată. Nu își partajează problemele personale

Psihiatrul Gabriel Diaconu consideră că în poliție și în armată există o „cultură a rușinii” prin care colegii nu vorbesc între ei despre problemele personale, iar în cazul unui divorț, prin care a trecut și polițistul care și-a ucis copilul, apoi s-a sinucis, poate fi cu atât mai dificil, notează Mediafax.„Ar trebui să se facă o reformă profundă în ceea ce privește polițiștii, și ar trebui să se producă un proces de destigmatizare a suferinței psihologice, respectiv a bolii psihice tranzitorii. Există o cultură a rușinii în cadrul forțelor purtătoare de uniformă. Cultura rușinii care spune că nu am să vorbesc despre problemele mele emoționale cu un coleg și cu atât mai mult cu un superior, pentru că aș putea să-mi pierd meseria, pentru că aș putea fi victimizat”, explică specialistul psihiatru Gabriel Diaconu.Potrivit acestuia, polițiștii, și cei care poartă uniformă, pot suferi de o morbiditate cumulată, tocmai din cauza faptului că nu se pot exterioriza la locul de muncă.„Pe undeva, există o morbiditate cumulată pe care o au polițiștii și purtătorii de uniformă în general. Asta înseamnă discreție și relație superficială cu colegii, respect și frică de autoritate, dar când vine vorba de viață, majoritatea își țin problemele personale departe de muncă. Și atunci, când o persoană trece printr-o vale foarte îngustă, cum este un divorț, de fapt și de drept are un handicap la locul de muncă, pentru că nu are cu cine să partajeze și să împărtășească trăirile personale”, spune specialistul psihiatru, care mai precizează că astfel de fapte extreme, cum este crima urmată de suicid de sâmbătă, nu se întâmplă niciodată fără un istoric psihologic în spate.Pe de altă parte, specialistul criminalist Dan Antonescu, pune gestul extrem al polițistului pe seama răzbunării.„În cazuistica pe care am întâlnit-o am găsit o explicație, în niciun caz o justificare, și este vorba de răzbunarea pe care soțul care consideră că a pierdut divorțul i-o aplică celui care a câștigat. Omul acesta pierduse custodia copilului, dar avea dreptul să-l vadă, însă, în mintea lui considera că este decăzut din drepturi și nu a acceptat ideea să vadă copilul după un orar și contra cronometru. Este foarte posibil ca în cursul zilei de azi, cât era cu copilul, să fi avut loc vreo discuție cu fosta soție și cine știe ce conflict a declanșat această criză de nervi. Sunt oameni care nu acceptă ideea de divorț și de pierdere a copilului și a soției”, este de părere specialistul criminalist Dan Antonescu.