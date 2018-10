IPS Teofan: Invalidarea referendumului este o rană. Ne cerem iertare celor care nu au fost la vot și au ascultat alte voci / Poate nu am fost convingători 

”Sfintele moaște, mulțimea de pelerini care au vizitat Iașul în aceste zile, timpul frumos, slujba adâncă și frumoasă, sfințirea bisericii de ieri, mulțimea pelerinilor, entuziasm mult, bătrâni mulți, multe mame și mulți tați cu pruncii în brațe, parcă totul este ca un balsam, ca o adiere de seară peste rana și durerea pe care am avut-o cu o săptămână în urmă. (...) Prezența dumneavostră este ca un balsam peste durere, tristețe și peste rană”, a spus Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, citat de Mediafax.IPS Teofan a mulțumit celor care ”au înțeles că este bine să mărturisească valorile de nezdruncinat ale familiei”.”Celor care nu au fost la vot le cerem iertare noi, oamenii bisericii, că poate viața noastră, cuvântul nostru nu au fost atât de convingătoare, glasul nostru nu a fost atât de puternic și au ascultat alte voci. Dar acum vom duce și unii și altii crucea cea grea a consecințelor care decurg din nevalidarea referendumului închinat căsătoriei și familiei, vom duce împreună această cruce, nădăjduind că Dumnezeu ne va ajuta s-o purtăm, în pofida greutății”, a afirmat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.Acesta a adăugat că, ”deși am avut o atitudine diferită unii față de alții vis-a-vis de referendumul de săptămâna trecută, aproape toți românii știu și mărturisesc că doar un bărbat și o femeie se pot căsători”.