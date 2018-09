Liderii UE nu au făcut mari progrese privind migrația, în prima zi a summitului de la Salzburg

Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat pentru dpa că ţările nu au făcut suficiente concesii în prima zi a summitului UE.Italia, Austria şi mai multe ţări central-europene au susţinut că singura cale de a opri migraţia ilegală este întărirea graniţelor externe ale Uniunii Europene, opunându-se tentativelor de redistribuire a solicitanţilor de azil în cadrul UE. Alte guverne doresc soluţionarea problemei migraţiei de teamă că aceasta va ajuta partidele populiste să obţină rezultate bune la alegerile europene din 2019.În plus, unele ţări din UE se opun planurilor de întărire a autorităţii Frontex. Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat miercuri că Italia, Spania şi Grecia sunt reticente la ideea de a face agenţia europeană pentru paza frontierelor Frontex o forţă capabilă să îşi desfăşoare efectivele la graniţele UE, şi a precizat că va aduce în discuţie această chestiune la summitul de la Salzburg."În ceea ce priveşte dimensiunea internă a migraţiei, discuţiile au confirmat că disensiunile persistă", a declarat o sursă din UE despre discuţiile care au avut loc miercuri, la dineul de lucru de la Salzburg.Summitul informal va continua joi, iar discuţiile sunt programate să se axeze pe chestiunea Brexit-ului.Deşi numărul migranţilor care au sosit în sudul Europei a scăzut în acest an mult sub nivelul din 2015-2016, problema a revenit pe agenda politică în ultimele luni.Juncker a declarat miercuri că ţările care refuză să găzduiască refugiaţii ar trebui să împartă responsabilitatea în alte moduri."Avem nevoie de solidaritate în Europa. Astea nu sunt doar vorbe goale", a spus el la sosirea în oraşul austriac.În pofida neînţelegerilor, şefii de stat şi de guvern europeni şi-au exprimat sprijinul pentru discuţii între UE şi Egipt şi pentru organizarea unui summit privind migraţia şi cooperarea economică între blocul comunitar şi state arabe care ar putea avea loc în februarie în Egipt.Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, va discuta această chestiune în timpul întâlnirii cu preşedintele egiptean Abdel-Fattah al-Sissi duminica viitoare la New York, a declarat joi o sursă europeană.Un alt diplomat european a declarat că Cairo este pregătit pentru o "cooperare mai strânsă" cu UE.Al-Sissi s-a întâlnit cu Donald Tusk şi cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, a cărui ţară deţine preşedinţia rotativă a UE, la sfârşitul săptămânii trecute.Discuţiile cu Egiptul se află încă în fază preliminară, au afirmat surse UE, precizând că acestea se axează de asemenea pe cooperarea economică.