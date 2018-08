VIDEO Miting pentru susținerea Jandarmeriei, în fața Parchetului General: Dacă nu te îndepărtezi de huligani, îți asumi bătăiță

„Totodată, în cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize fizico-chimice asupra substanțelor cu efect iritant – lacrimogen existente în muniția și în recipientele ridicate de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, de către experți din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice”, mai spune Parchetul General.





O tânără a împărțit flori jandarmilor în timpul manigestației:

„Azi sunt diverse cunoștințe de pe Facebook. Democratic este să protestezi, dar s-o faci în mod civilizat. Nu am fost (la protestul din 10 august) De ce au aruncat jandarmii cu spray? Eu zic că o bordură e ceva violent. Acum sunt în jur de 30 de persoane, autorizația este pentru 100. (...) Trebuie să plătească cei care au greșit și de o parte și de cealaltă. Dacă avem numai victime, aș vrea să văd și plângeri de la jandarmi pe ultraj. Nu Jandarmeria singură a reacționat violent, în timp ce cetățenii aruncau cu borduri și cu altele. (...) Le mulțumesc pentru încredere (jandarmilor, n.r.) și mi se pare normal să lăsăm parchetul să stabilească cine a greșit. Nu putem judeca o întreaga instituție care reprezintă o instituțșie a statului raportat la cazuri individuale”, a declarat organizatoarea manifestării, Mihaela Marinescu.O altă tânără, prezentă și ea la acțiune, consideră că jandarmii trebuie să continue acțiunile similare celor de la protest și că în România sunt „misogini” care au criticat-o pe femeia jandarm că „este vie”, după ce a fost lovită la miting.„Spiritul de turmă funcționează foarte bine și mișcarea Rezist mizează pe treaba asta. O parte din ele, cu siguranță da (plângerile sunt întemeiate, n.r.), dar în niciun caz toate. Din păcate, se arată doar secvențe, nu se arată tot filmullețul. Dacă li s-a cerut să evacueze piața, erau obligați. Nu pot să îmi dau cu părerea, pentru că am văzut doar secvențe. Îi susțin până la capăt. Un mesaj este să continue ceea ce fac, pentru că au făcut foarte bine. Am observat că suntem în continuare o țară de misogini și mi se pare inuman faptul că i-au reproșat Ștefaniei (femeia jandarm lovită de protestatari, n.r.) că este vie”, a spus tânăra.De asemenea, Codruța spune că protestatarii pașnici care spun că au suferit în urma intervenției forțelor de ordine trebuie să înțeleagă că, dacă nu s-au îndepărtat de grupurile violente, își asumă „bătăița”.„Legea 60 spune că atunci când ești avertizat de Jandarmerie prin portavoce de trei ori, rachetă luminoasă roșie, trebuie să te îndepărtezi de acel grup violent. Acum că tu nu te îndepărtezi și rămâni lângă acel grup de huligani, îți asumi bătăiță. Pentru că așa spune legea”, a spus Codruța.Participanții la manifestare au diferite pancarte cu mesaje de încurajare pentru jandarmi, precum: „Jos labele de pe Jandarmerie”, „Jandarmul meu este și al tău”, „Respect Jandarmeria Română”.Pe de altă parte, procurorii militari de la Parchetul General au cerut o expertiză fizico-chimică a gazelor lacrimogene folosite de către jandarmi la protestul din 10 august, cercetările urmând a fi efectuate de experți din Institutul de Expertize Criminalistice. Până vineri, au fost înregistrate 705 plângeri.„În urma activităților desfășurate până astăzi, 24 august 2018, în cauza aflată pe rolul Secției parchetelor militare având ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestației din Piața Victoriei din București, numărul plângerilor penale înregistrate a ajuns la 705”, informează reprezentanții Parchetului General.De asemenea, procurorii militari au mai solicitat o expertiză a substanțelor gazelor lacrimogene folosite de către jandarmi.