Bănilă (DIICOT) despre afirmaţiile lui Dragnea privind presupusa tentativă de asasinare a sa: Nu am avut nicio sesizare / Ciudat este de ce nu s-a adresat nouă

"Vă pot spune, din ce am verificat până acum, că nu am avut (...). Se pare că nu am avut nicio sesizare în sensul acesta. La prima vedere, vă pot spune că nu am avut aşa ceva şi v-aş recomanda să vă interesaţi şi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru că omorul nu e de competenţa noastră. Omorul ar fi de competenţa noastră doar în condiţiile în care e comis de un grup infracţional organizat (...) Or, din ceea ce a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor la acel interviu, nu a oferit suficiente elemente pentru a caracteriza grupul celor patru la care se referea ca fiind unul structurat, organizat, în sensul prevăzut de Codul Penal. Plus că dânsul a mai făcut o afirmaţie în sensul că s-a cercetat această faptă. N-a spus altceva. A fost o chestie extrem de ...vagă", a spus Bănilă, la RFI.Întrebat dacă este posibil ca DIICOT să se autosesizeze în acest caz, Bănilă a afirmat: "La momentul acesta, nu avem suficiente elemente. Ciudat este, pentru mine şi pentru colegii mei, de ce nu s-a adresat nouă, dacă avea mai multe chestiuni. Şi ne opreşte şi afirmaţia că s-ar fi cercetat o astfel de faptă".Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat marţi că anul trecut asupra sa a avut loc o tentativă de asasinare.Întrebat la Antena 3 dacă se doreşte să fie omorât, dacă este ameninţat cu moartea şi dacă are informaţii că s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a declarat: "Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. (...) Au venit patru străini în România, au fost cazaţi la Athenee Palace, din ceea ce mi s-a spus, şi au stat trei săptămâni aici. Mă rog, am scăpat, dar asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau o să-mi iau pază".Dragnea a precizat că s-au făcut cercetări cu privire la această tentativă. "Ştiu că s-a cercetat, mai departe nu ştiu", a mai spus Dragnea, fiind întrebat dacă există un dosar în legătură cu acest caz.El a mai susţinut că cei patru străini au fost plătiţi de "un om foarte celebru în lume".Chestionat dacă se gândeşte la omul de afaceri George Soros, Dragnea a răspuns: "Nu, nu mă gândesc la el, el se gândeşte la mine. Nu mă gândesc eu la el. (...) Dar nu ştiu dacă aici era asta".