Augustin Lazăr avertizează cu privire la "atacurile sistematice ale unor persoane publice împotriva Ministerului Public": Afectează principiul separației puterilor în stat

4. Constituția României, în art. 131 alin. 1, consfințește rolul Ministerului Public de a reprezenta în activitatea judiciară "interesele generale ale societăţii şi de a apăra ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor".”









Reacția lui Augustin Lazăr vine după ce președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, l-a acuzat pe procurorul general că se implică în politică și că nu își înțelege bine atribuțiile, considerând numirea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General drept o „aroganță”, notează Mediafax.



"Mie mi se pare că, în legătură cu Augustin Lazăr, decizia pe care a luat-o de a o numi pe Kovesi într-o funcție la Parchetul General, este un gest de aroganță, de sfidare. Adică ea e revocată pentru niște motive foarte serioase, printre care o decizie CCR, plus alte motive prezentate în cererea de revocare a ministrului Tudorel Toader și tu o numești în altă funcție. Procurorul Lazăr de multă vreme are apentență pentru politică. Are discursuri politice, ne atrage atenția ce trebuie să facem. Asta ca să vedem că nu-și cunoaște bine statutul și atribuțiile pe care le are. Gesturile acestea mi se par anormale și nu am văzut în alte țări astfel de gesturi prin care să interfereze în latura politică. Nu înțelege ce înseamnă statul de drept într-o țară democratică, probabil că îl vede ca în comunism. Dacă îi aduce pe ăștia din perioada comunistă la ce să ne așteptăm?", a declarat Tăriceanu la Antena 3.









„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazăr, avertizează asupra pericolului pe care îl generează atacurile sistematice ale unor persoane publice împotriva Ministerului Public, atacuri de natură a afecta principiul separației puterilor în stat, a cărui respectare este esențială într-o societate democratică”, se arată într-un comunicat difuzat vineri de Parchetul General În acest sens, procurorul general face o serie de precizări, în special privind delegarea și repartizarea procurorilor:„1. Delegarea procurorilor se realizează de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în temeiul art. 57 alin. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul procurorilor și judecătorilor: "În interesul serviciului, procurorii pot fi delegați, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcții de conducere, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioadă de cel mult 6 luni";2. Repartizarea procurorilor se face în conformitate cu art. 95 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară: "Conducătorul fiecărui parchet repartizează procurorii pe secții, servicii și birouri, în funcție de pregătirea, specializarea și aptitudinile acestora";3. Pentru perfecționarea legislației penale, Ministerul Public are atribuția legală de a studia cauzele și factorii favorizanți ai criminalității și de a face propuneri în vederea eliminării acestora, astfel cum este prevăzut în art. 63 lit. i din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară: "Ministerul Public (...) studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea, elaborează și prezintă ministrului justiției propuneri în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației în domeniu";