PSD sponsorizează pe Facebook o postare video despre controversatul fond suveran de investiții, însă cele mai multe reacții ale internauților sunt negative

"O minciuna! Fondul de investitii al statului norvegian, reprezinta banii statului obtinuti din surplusul de petrol extras de platformele petroliere, un excedent bugetar, de fapt, bani investiti in bursa, imobiliare, aur, etc. Este in prezent cel mai mare fond de investitii din lume, sau al doilea. N-are nici o legatura cu hotia de la noi""Viitorul suna bine! Precum în Germania o sa fie, plin de bere și de wurșt ! Americanii o sa vina sa emigreze in Romania! Francezii o sa își mănânce baghetele la noi pe prispa împreuna cu Italienii care o sa își facă cafeaua pe domeniile vaste ale Teleormanului. Iar Norvegienii și Polonezii o sa vină să se angajeze ca instalatori și constructori in București și Constanta. Vreau și eu ce fumați voi băieți pentru că este clar ca sunteți pe ceva, că îmi este greu să cred că le faceți așa pe uscat. "Îndrăznește să ii mai crezi!""NU, jeguri nenorocite ce sinteti, singura solutie pentru impulsionarea investitiilor e SA NU MAI FURATI!!! Ce poate face fondul asta cind sistemul de stat de pensii merge in minus???? A, da, poate fi folosit PENTRU DETURNAREA profitului companiilor respective in buzunarele cui trebuie, desigur"."Bateti campii baieti !!! De ce nu atrageti fonduri europene???? Noi platim oricum cotizatie catre CE, avem o rata de absorbtir de tot rasul !!!! Avem alocate miliarde de euro si nu suntem in stare sa le luam....De ce??? Pentru ca tipul asta de fonduri nu pot fi "vamuite" de cei care va muiesc...In schimb fondul suveran este strict national si va fi jaf pe el pentru clientele rosie....""Serios? Banii companiilor profitabile stau in banci? NUUU, se duc la stat iar companiile astea se chinuie sa faca investitii si sa se dezvolte cu bani imprumutati de la banci! Statul nu a facut nimic pentru companiile cu profit, doar a luat 90% din acesta.Iar cu FSI statul va lua tot profitul si va falimenta si singurele companii care mai sustin economia!""Așa de bine a guvernat statul încât a băgat în insolventa companii precum Hidroelectrica, trebuie sa fii extrem de tâmpit sau de hot sa reușești așa ceva. Managementul statului se reduce la salarii mari si beneficii, angajat pile, contribuții la partid și contracte umflate la firmele lor. Acum au adus totul sub o umbrela sa nu se mai chinuie, sa curgă banul gros. Și când o fi nevoie sa astupe găurile o sa la ia ăstora iar profitul și investiții ciuciu!""FSDI va pune în valoare capacitatea economică a companiilor de stat"....\uD83E\uDD14....care or fi acelea...gen C.F.R care e în faliment?""Intrebare: Ce fonduri veti avea de investitii prin acest fond mamut avand in vedere ca societatile mentionate a fi incluse in acest fond isi varsa 90% din PROFITURI la bugetul de stat? O minciuna mai mare decat asta vedem doar la atacurile impotriva justitiei. Acest fond este o mare pacaleala si un posibil furt in favoarea strainilor si in special a israelienilor""Un gen de F N I a lui Vantu numai ca acum este a teleormaneanului !""Cu bani astia veti acoperi gaurile pe care le-ati facut""Fondul acesta înseamnă falimentul României.."Reamintim că miercuri, deputații PSD și ALDE au votat pe repede înainte, fără dezbatere reală, legea privind înființarea Fondul Suveran de Investiții, care va fi format din 33 de companii de stat, unele dintre ele cu pierderi, și cu un aport în numerar de 9 miliarde lei. PNL și USR anunță că vor contesta legea la Curtea Constituțională. Deputații din opoziție acuză ca este cel mai mare jaf din ultimii 25 ani.