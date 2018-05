CSM a respins cererea de apărare a independenţei şi a reputaţiei procurorilor DNA

Membrii CSM au decis să respingă, cu 8 voturi la 7, raportul Inspecției Judiciare privind apărarea independenței sistemului judiciar și reputației profesionale a procurorilor din cadrul DNA.Concret, este vorba despre demersul a 135 de procurori din cadrul DNA , care au decis, în luna februarie 2018, să iniţieze o cerere de apărare a reputaţiei profesionale şi a independenţei procurorilor din cadrul DNA."Noi, procurorii din D.N.A, am decis să iniţiem o cerere de apărare a reputaţiei profesionale şi a independenţei procurorilor din cadrul DNA, în temeiul disp. art.30 alin.2 din Legea nr.317/2004, pe care să o adresăm Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere evenimentele din ultimele zile când, în spaţiul public (televiziuni, ziare, internet, etc.), persoane ce deţin funcţii publice sau politice, pornind de la susţineri neprobate formulate de un inculpat trimis în judecată şi condamnat în primă instanţă pentru fapte corupţie, au făcut afirmaţii cu caracter de generalizare, prin care au acreditat ideea că procurorii din cadrul DNA administrează probe cu încălcarea legii", se arată într-un comunicat transmis la vremea respectivă de procurorul DNA Paul Dumitriu.Procurorii DNA se arătau surprinşi, potrivit sursei citate, că persoane cu funcţii de demnitate publică au lansat acuzaţii nefondate la nivelul întregului corp profesional al procurorilor Direcţiei, în ceea ce ei consideră "o încercare sistematică de a discredita întreaga activitate pe care am realizat-o în ultimii ani"."Am cerut Consiliului Superior al Magistraturii să constate că toate aceste afirmaţii, unele dintre ele de o gravitate deosebită, sunt nefondate, fiind făcute doar pentru a ne discredita profesional, pentru a induce în rândul opiniei publice ideea că procurorii DNA sunt abuzivi, neprofesionişti, lipsiţi de orice etică. Nu intenţionăm, prin acest demers, să cauţionăm vreun act de ilegalitate al vreunui coleg şi avem încredere că sistemul de justiţie şi-a dezvoltat anticorpii necesari pentru a dovedi şi sancţiona orice abatere de la litera legii a unui magistrat procuror. Ceea ce dorim noi este să cerem singurei instituţii abilitate să ne apere independenţa şi reputaţia profesională, să facă ceea ce are în obligaţiile prevăzute de Legea nr.317/2004 - să constate că toate aceste afirmaţii denigratoare la adresa noastră şi a muncii noastre sunt neadevărate şi au ca scop intimidarea celor angajaţi în lupta împotriva corupţiei şi afectarea sistemului de justiţie", se mai arăta în comunicat.Documentul transmis atunci nu era semnat, ci doar se preciza la final că autorii sunt 135 de procurori din DNA şi că parte dintre procurori se aflau la acel moment în concedii, motiv pentru care nu şi-au exprimat opinia.