Mediafax SA sesizează procurorul general cu privire la infracţiuni comise de semnatarii si aplicanţii Protocolului dintre Parchet și SRI

Abuz în serviciu - Prin încheierea Protocolului de cooperare, semnatarii acestuia şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu permiţând încălcarea unor dispoziţii legale prin constituirea echipelor operative comune, invalidând astfel probele administrate în dosarele penale.

Compromiterea intereselor justiţiei - Prin punerea în aplicare a Protocolului, atât semnatarii cât şi aplicanţii (procurori) au permis accesul neautorizat al ofiţerilor SRI la probele din dosare penale aflate în anchetă.

Uzurparea funcţiei - În temeiul Protocolului ofiţerii SRI , cu permisiunea procurorilor, au efectuat acte de administrare a probatoriilor care nu intrau în atribuţiile lor de serviciu.

Delapidare şi deturnare de fonduri - Punerea în aplicare a Protocolului a presupus cheltuirea unor bani publici care au avut o altă destinaţie, fiind iniţial alocaţi instituţiilor semnatare şi aplicante ale Protocolului pentru activităţile specifice prevăzute de lege.

Potrivit sesizării postate miercuri în deschiderea site-ului agenției de știri , Mediafax SA îi cere lui Augustin Lazar să dispună desecretizarea şi cercetarea celorlalte protocoale semnate de către Serviciul Român de Informaţii cu alte instituţii. Sesizarea este semnată „Mediafax SA, prin administrator special Adrian Sârbu”.Cum sunt argumentate aceste suspiciuni de infracțiuni în sesizarea Mediafax, potrivit agenției de știri:Sesizarea integrală, pe mediafax.ro Detalii, aici Protocolul de colaborare încheiat în anul 2009 între Serviciul Român de Informații și Parchetul General a fost făcut public vineri, fiind publicat pe site-ul SRI.Protocolul, care este semnat de prim-adjunctul procurorului general Tiberiu Nițu si de prim-adjunctul directorului SRI Florian Coldea, prevede „constituirea de echipe operative comune care să acționeze în baza unor planuri de acțiune pentru exercitarea competențelor specifice ale părților, in vederea documentarii faptelor prevazute la art.2„.La articolul 2 se prevede că Parchetul general și SRI cooperează „în activitatea de valorificare a informațiilor din domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor împotriva securității naționale, a actelor de terorism, infracțiunilor ce au corespondent în amenințările la adresa securității naționale și a altor infractiuni grave, potrivit legii„.De asemenea, protocolul prevede „elaborarea și derularea de către parți, în domeniile complementare, de strategii, actiuni și programe comune„, precum și „acordarea de catre experții Serviciului, in conditiile legii, a asistenței tehnice de specialitate procurorilor care efectuează urmărirea penală„.Protocolul mai arată că SRI acordă „asistență tehnică de specialitate procurorilor in cauzele prevazute la art.2, în care administrarea mijloacelor de probă impune cunoștințe ori dotări tehnice specifice sau în cauzele în care se ascultă persoane cu identitate protejată„.Este menționată, de asemenea, „participarea la programe comune de formare, specializare, pregătire sau perfecționare profesională„.Mai multe aici