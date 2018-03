ANM: Lapovita si ninsoare in toata tara, polei in special in sud. Vremea va fi foarte rece toata saptamana

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), incepand de luni dimineata, de la ora 6.00, pana marti la ora 21.00, vor fi precipitatii mai ales sub florma de lapovita si ninsoare, in extindere dinspre sud-vest.In jumatatea de sud a tarii si la munte, ninsorile vor fi in general moderate cantitativ, inse se va semnala polei in special in sud, iar vantul va avea intensificari.Vremea se va mentine deosebit de rece toata saptamana, mai ales in regiunile extracarpatice, precizeaza meteorologii, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10 - 15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Temperaturile de pe timpul noptii vor fi negative.De asemenea, pana luni, la ora 20.00, este in vigoare o atentionare cod galben de inundatii emisa de hidrologi pentru rauri din 22 de judete.Avertizarea vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Tur - bazin inferior, Lapus - bazin inferior (judetele Maramures si Satu Mare), Ier (judetele Satu Mare si Bihor), Barcau - bazin mijlociu si inferior (judetele Salaj si Bihor), Mures (bazin superior aval S.H. Rastolita - amonte confluenta Aries), judetele Mures si Bistrita-Nasaud, Tarnava Mare, Tarnava Mica (judetele Harghita, Mures, Sibiu si Alba), Aries (judetele Alba si Cluj), Timis - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Barzava, Moravita (judetele Caras-Severin si Timis), Caras, Nera (judetul Caras-Severin), Olt - bazin mijlociu si inferior (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Gorj, Arges, Dolj si Olt), Calmatui (judetele Olt si Teleorman), Vedea - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Olt si Teleorman), Arges - bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele Arges si Dambovita), raurile mici din judetul Constanta.In aceste zone se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale cotelor de aparare.De asemenea, este in vigoare si o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete. Astfel, sunt vizate raurile din bazinele hidrografice Crasna - bazin mijlociu si inferior (judetul Satu Mare), Olt (sector S.H. Hoghiz - amonte S.H. Sebes Olt) - judetele Brasov si Sibiu, Chechet (afluent al raului Ier) - judetul Satu Mare, Barcaau - bazin mijlociu si inferior (judetele Salaj si Bihor).