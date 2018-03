Presedintele Tribunalului Timis: Coruptia nu este apanajul clasei politice. Hotia ne insoteste de mult. Ciupeala este sport national 

Presedintele Tribunalului Timis, Adriana Stoicescu, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca "hotia ne insoteste de mult", nu este apanajul clasei politice, ciupeala fiind sport national. De asemenea, magistratul vorbeste despre volumul mare de lucru din Justitie, unde bilanturile "capata dimensiuni de congres", transmite news.ro.





Adriana Stoicescu spune, intr-o postare pe Facebook, ca romanii ar trebui sa se imbolnaveasca "de sinceritate" pentru a-si ne vedea defectele si vorbeste inclusiv de coruptie.





"Traitori in Gradina Maicii Domnului, urmasi ai primei civilizatii extraterestre de pe Pamant, cei mai viteji, mai drepti, mai ospitalieri... Sper totusi ca, din cand in cand, ne imbolnavim de sinceritate si reusim sa ne privim in oglinda pentru a ne vedea micile si, desigur, putinele defecte. Hotia ne insoteste de mult. De la atotputernicul gestionar de aprozar din comunism pana la hotul stilat de azi, devenit corupt, ciupeala este sport national.

Coruptia nu este apanajul clasei politice. Este adevarat, orice ales iti va spune ca a fost 'instruit' cu privire la 'taxa de prietenie' ce poate si trebuie sa fie primita la incheierea unui contract pentru cumpararea panselutelor, vitale, desigur, pentru viata comunitatii. Coruptie este si gestul care insoteste, uneori, banala consultatie: indesarea unor bancnote in buzunarul asistentei sau medicului care, altfel, nu au timp sa te vada. Tot coruptie este si promovarea unui examen conditionata de plata unei sume de bani, 'modica', nu-i asa, ca sa fie toata lumea multumita... Nu le mai vedem ca fiind fapte de coruptie; sunt normale, intr-o societate tarata, care, se pare, nu mai poate distinge binele de rau", a scris presedintele Tribunalului Timis.





Magistratul mai spune ca suntem tributari mentalitatii comuniste si ca bilantul activitatii in domeniul Justitiei "Capata dimensiuni de congres".





"Minciuna ne sta alaturi. Tributari mentalitatii comuniste, raportam cu mandrie patriotica depasiri ale productiei la hectar, indeplinirea sarcinilor cincinalului in 4 ani si jumatate... In justitie, bilantul activitatii capata dimensiuni de congres, cu instante foarte eficiente pe toate planurile, fara probleme majore, doar cu mici scapari generate, eventual, de volumul de activitate", scris Stoicescu.





Presedintele Tribunalului Timis mentioneaza si orele multe de lucru ale grefierilor si judecatorilor.





"Nici un cuvant despre programul de lucru de 12 ore al grefierilor; de sambetele si duminicile petrecute de judecatori la birou; de bugetele reduse cu vreo 15% fata de anul trecut; de sectiile in care, in ciuda schemei de 8 judecatori, functioneaza doar 4. De judecatorul din penal care, daca are norocul sa fie de serviciu la arestare in ziua de sedinta, vine dimineata la 8 si pleaca a doua zi dupa amiaza din instanta. Vrem capete de judecator, dar nimeni nu scoate o vorba despre legislatia confuza, greoaie, care se modifica la nesfarsit. Si da, nici un parlamentar nu raspunde pentru asta; nici nu ar putea, probabil, cat timp avem legi penale emanate de comisii juridice formate din putini juristi, dar multi ingineri, mecanici si, uneori, ciobani... Justitia eficienta nu inseamna indicatori straluciti. Pe om nu il intereseaza ca instanta in care se judeca are o rata de solutionare a dosarelor de 120%, cata vreme lui ii ofera sali de judecata cat o sufragerie, fara aer conditionat, cu banci de lemn ce nu au mai vazut de mult vopsea", scrie Stoicescu.





Adriana Stoicescu cere respect pentru avocati si magistrati.





"Justitie eficienta inseamna avocati respectati si ascultati, nu doar auziti, ca un zgomot de fond suparator; carora li se permite accesul efectiv la dosar, pentru a asigura o aparare reala si eficienta, nu o ora pentru studierea zecilor de volume de urmarire penala, inaintea discutarii unei cereri de arestare. Justitia eficienta inseamna judecatori responsabili si responsabilizati, care intra cu 15-20 de dosare pe sedinta, nu cu 100. Nu puteti pretinde calitate impecabila si nicio o eroare de la oameni care nu vad altceva decat stive de dosare, pe care trebuie sa le solutioneze repede si bine, ca sa nu strice datele din bilant. Cu ce pret? Murim la 40 de ani, cand iesim din sala de judecata, dupa sedinte infernale, in care ne incarcam cu toate problemele oamenilor. Intereseaza pe cineva? Justitie eficienta inseamna o inspectie judiciara total independenta, puternica si respectata, ale caror decizii nu sunt aruncate in derizoriu de cei care ar trebui sa le aplice si sa le respecte. Nu e nevoie de asaltul infractorilor pentru a decredibiliza justitia. O facem noi, din interior, cand inchidem ochii la derapaje, cand ne ascundem mizeria sub pres apoi varuim. Poate daca am fi fost mai atenti la mult-hulitii ziaristi... poate daca am fi luat din timp masuri... poate daca nu am fi intors capul in alta parte... nu ajungeam aici: la aruncarea in derizoriu a actului de justitie, la anatemizarea intregului corp profesional al procurorilor decenti, muncitori si onesti pentru derapajele unor colegi de-ai lor, inca magistrati", mai scrie in mesajul ei, presedintele Tribunalului Timis.