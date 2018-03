Tren de mare viteza Budapesta - Bucuresti sau Budapesta - Cluj?

"Ministrul Transporturilor din Romania, Lucian Sova, a purtat astazi, 6 martie 2018, in contextul Summitului ministerial privind transporturile, de la Budapesta, discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria pe teme de interes bilateral din domeniul transporturilor rutiere si a infrastructurii de transport. De asemenea, la intalnire au fost abordate si subiecte din domeniul feroviar precum posibilitatea realizarii unei linii feroviare de mare viteza pe ruta Budapesta - Bucuresti", se precizeaza intr-un scurt comunicat difuzat marti de Ministerul Transporturilor.Intr-un comunicat ceva mai detaliat, postat pe site-ul Guvernului ungar , ministrul pentru Afaceri Externe si Comert Exterior de la Budapesta a informat ca a discutat marti cu ministrul roman al Transporturilor despre "legaturile de transport" dintre cele doua tari."Avand in vedere cooperarea economica extrem de stransa dintre Ungaria si Romania, infiintarea a cat mai multor legaturi de transport posibile este in interesul reciproc al ambelor tari", se arata in comunicatul remis agentiei oficiale ungare MTI de ministerul condus de Peter Szijjarto.Comunicatul mai mentioneaza ca "cea de-a doua legatura de autostrada dintre cele doua tari, care va lega autostrada din nordul Transilvaniei cu autostrada M4 din Ungaria, va fi gata pana in 2020" si ca "doua dintre cele zece puncte de trecere a frontierei care in prezent sunt deschise doar in weekend vor fi in curand deschise permanent"."Este intentia ambelor tari ca Ungaria si Romania sa fie conectate cat mai curand posibil la reteaua feroviara europeana de mare viteza", a mai subliniat ministerul ungar in comunicat.Sursa citata precizeaza in final ca Peter Szijjarto l-a informat pe ministrul roman Lucian Sova ca Guvernul ungar a alocat 1 miliard de forinti (3,2 milioane de euro) pentru pregatirea studiului de fezabilitate in cazul planificatei linii ferate de mare viteza care sa lege Budapesta si Cluj-Napoca.