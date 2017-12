Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, numit in octombrie, a fost schimbat din functie

Atributiile la conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale au fost preluate temporar de catre secretarul general adjunct al Guvernului, Marius Carabulea.Gigi Dragomir a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in 3 octombrie, tot printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, el inlocuindu-l pe Iulian Offenberg, care a fost numit vicepresedinte al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra. Pana la acea data, Gigi Dragomir lucrase ca inspector in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ilfov.Agentia Nationala pentru Resurse Minerale se afla in subordinea Secretariatului General al Guvernului.