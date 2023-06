Parteneriat media Marți, 06 Iunie 2023, 11:34

Smile Media

0

Supraturismul - o problemă reală pentru Barcelona și alte orașe mari din Europa, își poate găsi rezolvarea în România. Electric Castle a lansat „TouristsGo.Ro”, inițiativa prin care turiștii ce sufocă, în prezent, străzile din metropolă pot descoperi alternative la fel de interesante, la o distanță de doar 3 ore de zbor.

TouristsGo.ro Foto: Electric Castle

„Tourists Go Home,” „Dear Tourists, Please Leave,” „Tourism Kills the City” (“Turiști, plecați acasă”, „Dragi turiști, vă rugăm să plecați”, „Turismul ucide orașul”) sunt doar câteva dintre mesajele cu care un turist este întâmpinat pe orice stradă din Barcelona. Organizatorii Electric Castle le transformă semnificația negativă, adăugând www. la începutul și .ro la finalul fiecărui mesaj. Astfel, ele devin domenii web redirecționate către www.TouristsGo.Ro, care prezintă destinații alternative, fie direct către festival, fie în Cluj, Munții Apuseni sau alte zone din Transilvania.

Sute de astfel de graffiti-uri din Barcelona au fost adaptate în ultimele zile. Inițiativa a atras atenția localnicilor, iar alături de ei, peste 50 de locații partenere (restaurante, baruri, cafenele, hoteluri) s-au alăturat campaniei, afișând mesajele propuse de festival (video). De altfel, pe touristsgo.ro, localnicii pot găsi sugestii de acțiuni prin care se pot implica în campanie.

„Electric Castle, alături de alte festivaluri majore din țară, a demonstrat, în ultimii ani, că este o sursă foarte importantă de turiști străini pentru România”, spune Tudor Costinas, Head of Communications. „Touristsgo.ro e doar un pas în plus pe care îl facem în efortul de a promova România ca o alternativă viabilă pentru cei ce caută evenimente de calitate, în destinații unice”.

România a pierdut, în perioada pandemiei, un flux important de turiști străini care vizita țara, în 2022, numărul acestora fiind cu 40% mai mic decât în 2019. Cu peste 15% participanți venind din țări europene precum Marea Britanie, Germania, Spania sau Olanda, Electric Castle reprezintă una dintre opțiunile viabile de încurajare a turiștilor să descopere nu doar un festival multipremiat, ci și o destinație ce poate fi explorată în orice perioadă a anului. Mai multe detalii despre campanie pe www.TouristsGo.Ro

​Parteneriat media