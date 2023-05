Parteneriat Media Joi, 18 Mai 2023, 14:51

Smile Media

0

Prima experiență de festival e unică, dar drumul până acolo nu e întotdeauna simplu. Pentru toți adolescenții ce își doresc să ajungă la Electric Castle, festivalul lansează Pitch My Parents, platforma prin care parinții pot afla cele mai bune argumente pentru a le oferi copiilor șansa de a-și crea amintiri pe viață.

Pitch My Parents Foto: Electric Castle

Un cort, abonamentul Youth21 și acceptul părinților sunt suficiente pentru a te distra, ca adolescent, la Electric Castle. Însă nu sunt neapărat ușor de obținut. Când notele bune, o camera mereu curată și artistul preferat în line up nu sunt argumente suficiente pentru a convinge părinții, intervine pitchmyparents.com

Organizatorii festivalului au creat o platformă ce ajuta adolescenții să-și convingă părinții să le dea voie la festival. Mecanismul este simplu: tinerii lasă pe pitchmyparents.com artistul pe care vor să îl vadă, de ce merită să fie lăsați la festival și contactul părinților, iar părinții primesc o scrisoare oficială din partea festivalului. „Biletul de voie” înseamnă acces la muzică bună, într-un spațiu sigur, la evenimente educative, cu invitați speciali. Pe termen lung, poate fi chiar mai mult de atât.

„Eu am ajuns pe scenă plecând din fața scenei, concertele și festivalurile m-au inspirat să merg mai departe cu pasiunea pentru muzică. De 3 ani, fiul meu nu concepe alt mod de a-și începe vacanța de vară decât ca voluntar la Electric Castle, e un alt gen de experiență pe care un părinte îl poate oferi copilului lui, cel mai simplu mod de a testa un festival.", spune Adi Despot, solistul trupei Vița de Vie

Fiecare părinte decide care e vârsta potrivită pentru „primul festival”, dar experiența celor ce cunosc Electric Castle e relevantă.

"Am trăit primul festival la 14 ani, trei decenii mai târziu continuu să merg la festivaluri de muzică cu același entuziasm. La Electric Castle merg încă de la prima ediție, am fost simplu spectator sau artist, pe scenă, nu a contat statutul ci libertatea, distracția, prietenii cu care împarți această experiență atât de specială. ", spune Dan Costea ce va concerta, alături de trupa Coma, la ediția din acest an

Tinerii cu vârste până în 21 de ani beneficiază de abonamentul Youth21, la prețul special de 99 de Euro. La ediția din 2023, ei vor avea o zonă dedicată în festival, cu activități selectate pentru adolescenți și scene cu cei mai populari artiști români pe acest segment de vârstă.

Parteneriat media