Sorin Cîmpeanu: 34.000 de elevi de clasa a XII-a nu sunt înscrişi la Bacalaureat

„34.000 de elevi înmatriculaţi în anul şcolar 2020 - 2021 în clasa a XII-a, clasă terminală, nu sunt înscrişi în Bacalaureat. Fie nu au dorit să se înscrie, fie nu au putut să se înscrie, deoarece au avut corigenţe. Dacă ne raportăm la promoţia curentă, avem un procent de 77%, anul trecut am avut un procent de peste 83%. Anul acesta, din promoţiile anterioare avem 19.520 de înscrişi. Anul trecut, din promoţiile anterioare am avut peste 31.000 de înscrişi”, a declarat Sorin Cîmpeanu într-o emisiune la Digi 24, citează News.ro.Ministrul Educaţiei a mai precizat că pandemia a accentuat abandonul şcolar.”Această criză sanitară a accentuat, cu siguranţă, şi tendinţa de creştere a abandonului şcolar, din păcate. Faptul că au stat acasă i-a determinat să piardă contactul cu şcoala, să renunţe la a se înscrie la examenul de bacalaureat sau au stat acasă, nu au reuşit să se pregătească, sunt mai mulţi corijenţi care chiar dacă au vrut, nu ar fi putut să se înscrie la bacalaureat pentru că nu au reușit, pe parcursul anului şcolar, să îşi încheie situaţia şcolară”, a declarat ministrul.Sorin Cîmpeanu a dat exemplul unei zone din nordul ţării în care nu exista niciun fel de semnal, nici de internet, nici de telefonie.”Am fost săptămâna trecută prin nordul ţării, am trecut prin multe localităţi în care nu am reuşit să am niciun fel de semnal, internet sau telefon. M-am gândit oare cum au făcut şcoala acei copii în online”, a declarat Cîmpeanu.Sorin Cîmpeanu a mai precizat că peste un milion de absolvenţi de liceu din România nu au susţinut examenul de bacalaureat.”Sunt peste un milion de absolvenţi de liceu care nu au susţinut examenul de bacalaureat. Este o problemă naţională”, a declarat Sorin Cîmpeanu.