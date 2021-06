Nicuşor Dan anunţă că a fost semnat acordul privind proiectul "Şcoala Profesională Metropolitană în sistem dual din Bucureşti"

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă semnarea acordului privind proiectul "Şcoala Profesională Metropolitană în sistem dual din Bucureşti" de către Primăria Generală, primăriile de sector şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti."O dată, consider că este bine să existe o corespondenţă între ceea ce face şcoala şi nevoile curente ale societăţii. Apoi, avem de schimbat mentalitatea. A avea o meserie este unul dintre cele mai onorabile lucruri pentru tine şi pentru comunitatea în care trăieşti", afirmă Nicuşor Dan, citat de News.ro."Acordul privind învăţământul profesional din Bucureşti devine realitate. Astăzi, în prezenţa ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a inspectorului şcolar general, Mihaela Ştefan, a celor şase primari de sector, a reprezentanţilor mediului de afaceri din Capitală, dar şi a reprezentanţilor asociaţiilor de părinţi din Bucureşti, am concretizat acest proiect aşteptat de multă vreme, de toţi cei implicaţi", a scris Nicuşor Dan pe Facebook, miercuri.El a menţionat că acordul privind proiectul "Şcoala Profesională Metropolitană în sistem dual din Bucureşti" este semnat de Primăria Generală, primăriile de sector şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti."Avem de schimbat multe în acest domeniu, dar mai ales trebuie să schimbăm două lucruri. O dată, consider că este bine să existe o corespondenţă între ceea ce face şcoala şi nevoile curente ale societăţii. Apoi, avem de schimbat mentalitatea. A avea o meserie este unul dintre cele mai onorabile lucruri pentru tine şi pentru comunitatea în care trăieşti. Trebuie să facem toate eforturile pentru ca astfel de lucruri să devină o normalitate şi să stăm împreună la aceeaşi masă cu toţi cei care îşi doresc să schimbe în bine locul în care trăim. Felicitări agenţilor economici care au înţeles această direcţie şi au înţeles că asta trebuie să facem. Din partea Primăriei Generale vor avea mereu tot sprijinul. Mulţumesc primarilor de sector, care au contribuit cu idei şi au fost de acord ca acest proiect să prindă contur", a conchis primarul general al Capitalei.