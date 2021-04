Ministrul Educației continuă pledoaria pentru teste noninvazive: Trebuie să discutăm inclusiv în cadrul CNSU

Citește și:







„Eu voi pleda pentru asta. Nu e în competența Ministerului Educației, dar Ministerul Educației se uită la școlile din alte state care folosesc teste noninvazive, care nu necesită personal pentru administrare, ele pot fi chiar autoadministrate.Trebuie sa discutăm, să înțelgem acele rezerve (ale părinților pentru a fi de acord cu testarea copiilor - n.r.) Atunci când le înțelegem, bun, am constatat asta, dar hai să gasim soluții. Soluția este să nu inventam roata in țară, ci să vedem cum fac alte tari, dar nu numai în școli, aceste teste noninvazive, care sunt puse la dispoziție gratuit de către stat pentru elevi”, a spus Cîmpeanu în cadrul conferinței „Vaccinare și testare pentru învățare”, la Ploiești.„Este problema noastră, să discutăm inclusiv in cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU - n.r.). Eu insist pentru testare cu orice mijloace relevante”, a spus ministrul.Surse guvernamentale au explicat însă la începutul lunii că aceste teste nu vor ajunge în școli după vacanța de primăvară, în luna mai, întrucât nu mai este timp pentru a fi introduse în protocoalele INSP și apoi pentru a derula procedura de achiziție.