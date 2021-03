Proiect USR-PLUS la Cluj: Înființarea de creșe pentru bebelușii de până la 6 luni

„Datorită concediului de maternitate de doi ani, printre cele mai lungi concedii din Uniunea Europeană, se interpretează greșit că instituțiile statului nu trebuie sa asigure serviciile de îngrijire și creștere a sugarilor. Propunem ca administrația clujeană să înființeze, în 2021, trei grupe de creșă pentru sugari începând cu vârsta de 0 luni și să asigure amenajarea corespunzătoare a acestora pentru oferirea acestui serviciu”, a declarat Adriana Cristian, consilier local USR PLUS, citată în comunicatul de presă al formațiunii.





Ce prevede referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind înființarea a 3 grupe de cresa pentru sugari incepand cu vârsta de 0 luni



Potrivit celor de la USR, aceste facilități lipsesc complet în cazul bebelușilor mai mici de 6 luni și sunt foarte limitate pentru cei de până într-un an.Proiectul a fost depus în contextul în care ministrul Muncii, Raluca Turcan (PNL), a anunțat săptămâna trecută creșterea stimulentului de inserție pentru mamele care revin la muncă înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni, de la 650 lei la 1500 lei.„Din păcate, în acest moment opțiunile de accesa o creșă sunt inexistente în cazul copiilor sub 6 luni sau limitate(6 unități) în cazul copiilor intre 6 luni și 1 an în municipiul Cluj-Napoca. De altfel, numărul mare de cereri de la creșele ce permit preluarea copiilor de la 6 luni arată ca există aceasta nevoie la nivelul orașului Cluj-Napoca.Clujul se mândrește cu faptul ca este un pol IT, iar administrația încurajează dezvoltarea de parteneriate cu mediul antreprenorial și tocmai de aceea trebuie sa asigure mediul propice reîntoarcerii la servici a părinților ce doresc acest lucru. Ponderea femeilor active în domeniile în care Clujul excelează este ridicată, acestea fiind grav dezavantajate în parcursul profesional de îndată ce devin mame din lipsa serviciilor educaționale și de îngrijire a sugarilor mici. De asemenea, în ultimii ani a crescut numărul familiilor de expatriați în Cluj-Napoca datorită creșterii numărului firmelor internaționale ce iși extind afacerile in oraș creând o nevoie suplimentară de creșe pentru sugari cu varste mici. În Europa de vest mamele se întorc la serviciu la 2-3 luni după naștere și cresele pentru bebelusi de la 0 luni sunt disponibile pentru toți rezidenții.Pentru a a inființa aceste grupe este necesara dotarea acestora cu: covoare de activitati, scaunele tip relax, congelator pentru laptele matern (pentru ca mamele să poată duce laptele propriu congelat) pentru masa bebelușului, aparat de încălzire a laptelui la temperatura adecvata pentru hrănire și amenajarea unui separeu pentru alăptare. De asemenea, este nevoie să se definească procedurile specifice ingrijirii sugarilor între 0 și 6 luni și să se inițieze un program de formare suplimentară a cadrelor în acest proces. Grupele de sugari mici vor fi amenajate în creșele deja existente ceea ce duce la o scadere în costul și complexitatea implementării. De asemenea, în cazul în care nu vor fi ocupate toate locurile disponibile(fiind primul an în care ar fi disponibilă aceasta facilitate este posibil ca informația să nu ajungă la cetățeni sau ca aceștia să-și fi făcut planuri înainte de definitivarea detaliilor) grupele pot fi comasate și spațiile vor putea fi folosite pentru grupe suplimentare destinate copiilor de peste 6 luni.În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind amenajarea a 3 creșe din subordinea Administrației clujene pentru a prelua sugari mici (0 luni - 1 an) incepand cu toamna 2021.”