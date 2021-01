Vacanțele școlare din 2021. Elevii vor avea două vacanțe de primăvară

Elevii vor începe, cel mai probabil, școala în format clasic odată cu semestrul al doilea, pe data de 8 februarie 2021, iar prima vacanță programată, potrivit structurii anului școlar, va fi luată în data de 2 aprilie, înainte de Paștele catolic.

Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021

Vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021

Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021

Vacanţă – vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021

Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021

Structura anului școlar în semestrul al doilea:Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021.Semestrul al II-lea are 17 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie 2021 - 18 iunie 2021, astfel:* Pentru clasa a VIII-a - cursurile se termină pe 11 iunie** Pentru clasa a XII-a cursurile se termină pe 4 iunie„Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracționarea vacanței de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze împreună”, declara la începutul anului trecut Monica Cristina Anisie, fostul ministru al Educației și Cercetării.Paștele catolic are loc pe 4 aprilie 2021, în timp ce Paștele ortodox - pe 2 mai 2021.