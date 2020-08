Preşedintele Iohannis - întâlnire la Palatul Cotroceni pe tema educaţiei; participă membri ai Guvernului

Preşedintele Klaus Iohannis are, miercuri, la Palatul Cotroceni, o întâlnire pe tema educaţiei, la care iau parte mai mulţi membri ai Guvernului, scrie Agerpres. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la şedinţa programată la ora 15,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgentă, Raed Arafat.Săptămâna trecută, şeful statului a anunţat că se va întâlni cu reprezentanţii Guvernului pentru a discuta despre scenariile privind deschiderea noului an şcolar şi universitar."Această situaţie a deschiderii noului an şcolar, implicit a anului universitar, este una de extremă importanţă şi mă preocupă foarte mult. Am avut numeroase discuţii cu conducerea Ministerului Educaţiei, cu specialişti, cu alţi membri din Guvern cu atribuţii pe această zonă. S-au făcut progrese importante în conturarea unor strategii şi a unor scenarii. Am invitat pe premier, ministrul Educaţiei şi mai mulţi miniştri pentru o discuţie pe care o vom avea săptămâna viitoare, când sper că reuşim să conturăm câteva scenarii care pot fi comunicate pe urmă public", spunea, pe 29 iulie, Iohannis.El preciza că "şcoala sigur nu va începe în condiţii normale, fiindcă pandemia până în septembrie nu va dispărea"."Ar fi foarte complicat să avem numai şcoală online. Şi, atunci, ne îndreptăm spre un scenariu mixt, unde, probabil, şi în funcţie de condiţiile locale, vom avea mai mult şcoală normală cu elevii la şcoală sau mai mult online sau un sistem mixt. Cum vor decurge aceste lucruri va fi stabilit cu exactitate într-o săptămână sau două şi va fi comunicat public", a explicat atunci Iohannis