Singurul elev din România care a obținut 10 pe linie la cele trei probe de la Evaluare Națională: Foarte mulți elevi nu au curajul să întrebe profesorul când nu știu / Din perspectiva mea, nu ai cum să ajungi să ai succes în viață numai învățând până la 12 noaptea

Pentru elevul de 14 ani școala este o plăcere. Pune întrebări și participă activ la ore. Nu-i place să plece fără să înțeleagă ceva de la ore. Pentru examenul de final de gimnaziu s-a pregătit constant, nu s-a dus niciodată la școală fără să-și facă temele. Însă, un punct de cotitură a fost simularea evaluării naționale din luna martie, unde notele au fost mici după părerea lui, nu pentru că nu știa, ci pentru că nu a fost atent. În martie, Eduard a luat 8.40 la română, 9.30 la matematică și 9.50 la germană. De atunci, a încercat să se concentreze mai mult și să fie mult mai atent.”Nivelul de dificultate a subiectelor de la matematică a fost mediu spre ușor. Față de anul trecut au fost mai grele. Dar a fost foarte importantă atenția din timpul celor două ore. Inspirația la matematică ar trebui să intervină la subiectele mai grele, cum ar fi subiectul 3 la subpunctul c, sau cum a fost de la subiectul 2 subpunctul 4 sau 5, unde trebuia să-ți dai seama și să te prinzi de cum trebuie să rezolvi”, spune Eduard.Elevul nu se aștepta să ia 10 curat la toate cele trei probe. ”Nu m-am gândit că o să iau 10 la toate materiile, dar știam că am făcut trei lucrări foarte bune și că rezultatele or să fie pe măsură. Pe lângă pregătirea din gimnaziu și tot ce înseamnă pregătiri extrașcolare, contează foarte mult și cele două ore propriu zise în care ești în examen, în care trebuie să dai tot ceea ce ai mai bun. Contează și cât de pregătit ești în ziua aia, cât de multă inspirație ai, cât de concentrat ești, cât de atent ești”, mai spune Eduard.Rețeta succesului pentru el nu constă în studiu 24 din 24 de ore. Învățatul ar trebui alternat cu relaxarea. Eduard spune că a făcut și pregătire suplimentară față de orele de la școală, însă nu vrea să numească această pregătire meditații.”Eu în toți cei patru ani am învățat. Nu poți să refaci totul în a opta, chiar dacă acum simți că asta e scopul tău: în clasa a opta să dai evaluarea națională”, arată elevul.Eduard spune că pentru el sunt foarte importanți profesorii și modul în care ei relaționează cu elevii.”E foarte important să ai și profesori care să te susțină. Eu am avut și o dirigintă foarte bună. E foarte important să știi că te susține un profesor, că e interesat să te ajute și că are încredere în tine” , consideră Eduard.La matematică s-a pregătit și cu bunica lui, profesoară de matematică, dar a mai mers și la alți profesori de matematică, mai mult pentru a vedea ce metodă de predare au. Însă, pentru el cel mai important era să înțeleagă lecția din clasă.”Eu nu le-aș spune chiar meditații, ci pregătiri, sunt importante și pregătirile astea pentru că vin să compenseze și să accentueze ceea ce ai făcut la școală. Din ce văd eu, foarte mulți elevi nu au curajul să întrebe profesorul când nu știu. E foarte important să fii activ la ore și să te intereseze. Eu asta făceam, când nu înțelegeam întrebam profesorii. Uneori chiar îi mai supăram, pentru că ei explicau concentrați și eu mereu îi opream când nu era ceva clar”, mai spune elevul.Eduard spune că e important să alternezi învățatul cu relaxarea. În timpul liber face mult sport.„Din perspectiva mea, nu ai cum să ajungi să ai succes în viață numai învățând până la 12 noaptea. Trebuie să-ți cunoști și să-și depășești limitele. Trebuie să înveți să te respecți pe tine și apoi pe ceilalți. Nu ajunge doar să stai tu cu manualele și culegerile în față, ci trebuie mai mult de atât, trebuie să ai o formare spirituală. Pe mine m-a ajutat foarte mult sportul. Am făcut înot o perioadă de 7-8 ani, am făcut și tenis. Fotbal am mai făcut. Îmi place să fac un sport”, mai spune Eduard.Pe lângă sport, Eduard face multe excursii cu alți elevi de vârsta lui. De la 12 ani, elevul s-a înscris în Asociația ”Cercetașii Munților”, lucru care l-a făcut să-și cunoască și să-și depășească limitele ”Mama m-a introdus la cercetășie când aveam 12 ani. M-a ajutat fiindcă odată ce urci pe un munte cu un rucsac de 20-30 de kilograme în spate și te rogi să ai apă, îți dai seama că efortul ăsta de a învăța și de a deveni foarte bun la școală nu ar trebui să fie un chin, înțelegi că e de fapt un confort ce faci tu”, mai arată Eduard.În planurile viitoare ale elevului este să urmeze cursurile Colegiului Goethe și apoi să dea la medicină, fie în România, fie în Germania.”Momentan, aș putea să mă duc oriunde. Dar odată ce ai făcut aproape 10 ani de germană sau chiar mai mult, nu cred că are rost să renunți așa brusc. Rămâi în colectivitatea asta de germani, ai tot felul de activități. Vreau să dau la Colegiul Goethe, la clasa specială de matematică informatică, unde sunt profesori germani care vin să predea în România”, își explică Eduard alegerea.Eduard știe deja că după liceu vrea să urmeze medicina. Știe deja ce înseamnă să fii medic de la tatăl lui care este chirurg. Eduard a mers de multe ori la spital, știe deja multe despre medicină, de care e pasionat.”Am văzut-o la tata, dar el mă încuraja să nu o fac. Vedeam la el că e foarte greu și că e o responsabilitate foarte mare, sunt nopți în care stai și muncești și operezi, dar chiar și așa eu m-am decis să fac asta. Sunt și alte profesii care mă atrag, cum e arhitectura, dar medicina e prima”, mai spune Eduard.La 14 ani, Eduard Mastalier – Manolescu și-a făcut o idee despre învățământul românesc, pentru care nu are foarte multe critici. Elevul consideră că, cu toate schimbările care au avut loc în ultimul an, educația din România are o anumită disciplină și seriozitate, care vine din vremurile dinainte de ”89.”Învățământul din ziua de azi este puțin influențat de ceea ce a fost odată în România, cu toate că încet-încet învățământul se duce spre partea asta de interacțiune mai liberă între profesor și elev. Dar încă se vede, iar eu văd asta ca pe un lucru bun, disciplina și seriozitatea din învățământul românesc de dinainte de 1989. Pe de o parte, pentru elevii pentru care interesul pentru școală nu e prea mare asta poate nu sună prea bine. Dar pe de altă parte, pentru cei care își asumă că vor să participe la ore și chiar sunt interesați de materii, pentru aceștia este un lucru foarte productiv. În cazul meu, școala mereu mă ambiționează să-mi ridic standardele și să fiu mai bun”, a mai spus elevul.Absolvenții de clasa a VIII-a au primit marți rezultatele la Evaluarea înainte de contestații. Rezultatele arată că 73,12% dintre elevii care au susținut examenul de evaluare națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci). 429 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).Pe baza notelor obținute la evaluare națională 2019, absolvenții vor intra la liceu. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională 2019 susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.MA = 0,2 x ABS + 0,8 x ENMA = media de admitere;ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a3 - 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;12 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;9, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.