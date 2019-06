UPDATE Președintele Consiliului de Administrație al Universității "Titu Maiorescu", reținut după ce ar fi dat unor candidați subiectele de licență / Au fost reținute și alte două cadre didactice

Președintele Universității Titu Maiorescu, Iosif Urs, a fost reținut de procurori. Alături de el au fost reținute și alte două cadre didactice din aceeași instituție de învățământ. Iosif Urs este suspectat că, în calitate de președinte al comisiei de întocmirea subiectelor la licență în Drept, ar fi dat subiectele la proba scrisă unor candidați.Surse judiciare au precizat că Iosif Urs a fost reținut de către procurorii Parchetului Judecătoriei Sector 2 pentru folosirea în orice mod a unor informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Celelalte două persoane au fost reținute pentru complicitate la această infracțiune.Iosif Urs este suspectat că, în calitate de președinte al comisiei de întocmirea subiectelor la licență în Drept, ar fi dat subiectele la proba scrisă unor candidați.Rectorul Universității, Smaranda Angheni, a declarat pentru HotNews că examenul de licență va continua.”Noi nu știm nimic, nu ni s-a comunicat nimic cu privire la domnul Urs, care este președintele comisiei care elaborează subiectele la Drept. Am fost audiați ca martori, dar am declarat că am respectat procedura legată de licență. Licena merge mai departe. Nu avem niciun motiv să anulăm pentru că există numai o suspiciune, nu avem nicio probă. Am convocat Senatul și am discutat această situație. Regreat nespus de mult această situație”, a declarat Smaranda Angheni.