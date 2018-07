Strategia de educație parentală, în centrul unui scandal. Părinții și sindicatele cer Ministerului Educației să o anuleze: Pentru noi, conceptul de familie este definit în Constituția României, nimic mai mult

Ministerul Educației a lansat în dezbatere, pe 11 iunie 2018, un proiect de Strategie națională de educație parentală pentru perioada 2018-2025. Proiectul prevede introducerea Educației parentale în fișele de post ale profesorilor, asistenților medicali și sociali, cu 2 ore pe săptămână alocate parentingului care să fie incluse în normă. În plus, autoritatea propunea ca fiecare părinte să participe la cursuri de educație parentală, în momentul în care copilul intră într-un nou ciclu de învățământ.

La aproape o lună de la punerea în dezbatere a strategiei, Federația Părinților și sindicatele din educație spun că nu susțin documentul, dar argumentele lor nu se referă la fondul strategiei, la obiectivele propuse de Minister și la rezultatele așteptate după implementarea strategiei de parenting. Acuzațiile țintesc partea introductivă, în care este definit conceptul de familie. Concret, la pagina 3 a draftului de Strategie este următoarea frază: «Strategia națională de educație parentală are ca fundament abordarea teoretică conform căreia familia nu este inteligibilă ca realitate obiectivă, ea este mai degrabă un produs socio-cultural, "o constelaţie de idei, imagini şi terminologii” 2 creată şi recreată permanent de practicile socio-culturale». Acesta este paragraful care a atras cele mai multe critici.



Într-un comunicat de presă, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar anunță că, împreună cu Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și cu Federația Sindicatelor din Educație (FSE) “Spiru Haret” "solicităm anularea prezentei Strategii, precum și elaborarea, de către Ministerul Educației Naționale, a unei noi Strategii, după consultarea partenerilor și a factorilor interesați".



"Ca federații din domeniul educațional, suntem parteneri de dialog ai Ministerului Educației Naționale, în tot ceea ce înseamnă legislație și strategie în învățământ, cu atât mai mult suntem nedumeriți că am fost ignorați în totalitate", se arată în poziția semnată de Iulian Cristache.



Potrivit acestora, "fără discuție, suntem pentru o strategie națională de educație parentală, o strategie care să fie inițiată de către Parlamentul României și continuată de către MEN cu sprijinul inspectoratelor școlare, astfel încât să avem un punct de vedere unitar care să reflecte dorințele părinților și specialiștilor în educație. Faptul că Patriarhia Română susține că documentul supus dezbaterii publice nu corespunde în totalitate cu ce s-a discutat la nivelul grupului de lucru constituit de Ministerul Educației ridică un mare semn de întrebare. Faptul că inclusiv Academia Română se opune acestei strategii, întărește hotărârea luată de cele trei federații, de a nu susține strategia Ministerului Educației".



"Proiectul are și puncte de vedere pertinente. Suntem conștienți că la nivelul societății avem nevoie de toleranță, responsabilitate și asimilarea conceptelor europene, dar nu prin impunere, ci prin dialog și informare. Strategia propusă lamentează, în mod explicit, mentalitatea conservatoare a părinților României privind creșterea și dezvoltarea copiilor", precizează asociațiile.



"Pentru noi, conceptul de familie este definit în Constituția României, nimic mai mult sau mai puțin! Dreptul la viața intimă este un drept garantat de legislația în vigoare, în consecință valorile transmise copiilor/elevilor noștri trebuie să țină cont de propriile convingeri morale și religioase", spun cele trei asociații.

Proiectul de strategie a fost criticat și de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, Francisc Doboș. Într-unintitulatFrancisc Doboș spune că a participat în februarie la conferința de final a proiectului „Promovarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală”."O doză de încredere mi-a conferit-o și participarea reprezentantului Bisericii Ortodoxe Române la această conferință care a fost prezentată și s-a desfășurat în formă curată, deschisă, fără dedesubturi evidente. Pliantele care ne-au fost oferite le-am parcurs în grabă, dar cu atenție și interes, pentru a vedea dacă ceea ce se prezenta ar fi fost cumva în contradicție cu morala și doctrina Bisericii Catolice. Nu am remarcat nimic care să mă preocupe nici din pliante și nici din toate discuțiile la care am luat parte în acea dimineață de 22 februarie 2018. Ba mai mult, am avut și o intervenție de câteva minute, alături de alți invitați de seamă. Înregistrarea cred că o au organizatorii sau TVR. De acolo se poate vedea că tema întâlnirii nu făcea deloc vreo referire la ideologia de gen", spune purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București.