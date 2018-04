Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureș fuzionează cu Universitatea de Medicină: Principiul o universitate într-un oraș este internațional, ne poziționează într-o categorie de universități cu relevanță

Amintim că posibilitatea fuziunii a două universități este prevăzută de legea educației din 2011.

“Ministerul Educației Naționale alocă preferențial resurse financiare consorțiilor sau universităților fuzionate”, spune legea.

Până în prezent, doar Universitatea de Nord din Baia Mare și Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca au fuzionat efectiv, deși au existat numeroase anunțuri de intenție făcute mai ales de universitățile din Timișoara.

Călin Enăchescu, rectorul Universității “Petru Maior” din Tîrgu Mureș: Atingerea unui prag de 10.000 de studenți și aproape 900 de cadre didactice ne poziționează într-o altă categorie de universități, cu relevanță și pe plan internațional

Calin Enachescu Foto: Universitatea Petru Maior din Targu Mures

Vorbim și de un element cantitativ: este vorba de atingerea unui prag de 10.000 de studenți, de aproape 900 de cadre didactice, care ne poziționează deja într-o altă categorie de universități care are relevanță și pe plan internațional

Majoritatea rankingurilor iau în considerare doar universități cu un potențial cantitativ de acest gen .

. Sigur că nu numai elementul cantitativ a influențat această decizie, ci și crearea unor programe de studiu în comun de mare importanță pentru arealul mureșean, cum ar fi ingineria medicală, tehnologie chimică, biotehnlogii la nivel de licență.

La nivel de master, avem în plan cel puțin 5 programe de studii care au în vedere informatica medicală, elemente legate de jurisdicție medicală, de managementul sanitar.

Toate acestea sunt deja pregătite și așteptăm fuziunea, care permite o foarte simplă creare a acestor programe, fiind în cadrul unei singure entități universitare.

Decizia de fuziune nu are în vedere susținerea unor programe care nu sunt viabile, performante. Iar când spun performante nu mă refer doar la elementul financiar, este vorba despre cerere pe piața muncii.

Fuziunea va deveni legală în momentul în care apare hotărârea de guvern care consfințește apariția noii universități. Noi mergem deocamdată înainte ca două universități distincte.

Din punct de vedere didactic, ne-am propus să începem activitatea în anul 2019 ca o singură universitate .

. În această vară, admiterile se organizează la fiecare din cele două universități. Din 2019 examenele se dau la noua entitate.

Demontez acele afirmații care spun că această universitate își va pierde caracterul multicultural, lucru care este fals. Este prevăzut în lege și rămâne așa .

. În momentul de față, apelăm la organisme internaționale și naționale care să ne sprijine în domeniul fuziunii, să ne ajute în crearea unui foi de drum. Ne referim la EUA (European University Association, care a realizat și prima clasificare internațională a universităților din Romania și prima ierarhizare a programelor de studii , în 2011 - n.red.) și chiar la firme de consultanță de mare anvergură. Nu vrem să o facem lăutărește, ci într-un context științific. (…)

și , în 2011 - n.red.) și chiar la firme de consultanță de mare anvergură. Nu vrem să o facem lăutărește, ci într-un context științific. (…) Sigur că există și o rezistență la schimbare, mai ales în mediul academic, care ar trebui să fie atât de dinamic. În general, lumea se teme de schimbări.

Principiul o universitate într-un oraș este un principiu internațional. Există un număr însemnat de exemple în Franța, Ungaria, Germania, unde se aplică acest principiu prin consolidarea mediului academic într-o singură universitate.

Ce spune Legea Educației, în ce privește fuzionarea universităților

Senatele Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș și a Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș au decis să fuzioneze, în ședințele din 18.04.2018, anunță Universității de Medicină într-un. Fuziunea se va face "prin absorbția Universității Petru Maior din Tîrgu Mureș de către Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș", precizează cele două instituții de învățământ superior.

"Intenţia de a unifica Universitatea de Medicină şi Farmacie cu Universitatea 'Petru Maior' înseamnă, practic, subminarea caracterului multicultural al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş şi o încercare de a diminua rolul şi calitatea actului educaţional maghiar din România. Este în interesul cadrelor universitare şi al studenţilor maghiari care studiază în această Universitate să nu fie periclitată educaţia medicală în limba maternă", a declarat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Legea Educației 1/2011 prevede, la articolul 363, că "instituțiile de învățământ superior de stat având activități de predare în limba minorităților naționale care au statut de universități multiculturale și multilingve, conform prezentei legi, sunt:
1. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca - în limbile română, maghiară și germană;
2. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș în limbile română și maghiară;
3. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș - în limbile română și maghiară".

"În urma fuziunii, Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș îşi păstrează integral statutul de instituţie de învăţământ superior acreditată, codul fiscal şi adresa juridică şi fiscală precum şi toate celelalte elemente şi atribute specifice, inclusiv caracterul său multicultural, așa cum este prevăzut în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și își va modifica denumirea din Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș. Deciziile celor două senate vor fi transmise Ministerului Educației Naționale în vederea realizării demersurile legislative necesare finalizării acestui proces", se mai arată în comunicatul Universității de Medicină.

Legea Educației prevede:
a) să se constituie în consorții universitare, potrivit legii;
(2) Universitățile acreditate la data intrării în vigoare a prezentei legi pot demara proceduri pentru constituirea de consorții sau pentru fuzionare prin comasare sau absorbție.
(3) Fuziunea prin comasare sau absorbție a instituțiilor de învățământ superior de stat se face, de regulă, în jurul instituțiilor din categoria universităților de cercetare avansată și educație și ținând cont de proximitatea geografică.