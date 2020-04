General american, comandant al forțelor NATO în Europa: „Cred cu adevărat că această pandemie ne-a apropiat” / Ce spune despre influențele Rusiei și „ajutorul” transmis Italiei

Generalul american se referă la unul din zborurile cu o aeronavă militară NATO C-17 Globemaster III care a adus de fiecare dată câte 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud în România.





„Niciunul dintre aceste evenimente nu ar fi fost posibil fără încrederea și încrederea și coordonarea dintre aliați și parteneri. Aceasta este o dovadă că Alianța rămâne pregătită și capabilă să se susțină reciproc în aceste momente grele de nevoie”, mai completează generalul american.











„Ceea ce datorăm cetățenilor noștri este să ne asigurăm că spunem adevărul. Iar o parte a unei campanii de dezinformare începe cu încrederea și încrederea pe care cetățenii o au în ceea ce transmitem”, spune Wolters.





Coronavirus în Europa și influența malignă a Rusiei



Forțele militare NATO continuă să asigure descurajarea și apărarea eficientă - și suntem foarte concentrați pe această misiune - continuăm să desfășurăm operațiuni, forțele noastre rămân gata, iar toate acestea sunt cruciale, deoarece lucrările continuă să progreseze.„Aliații continuă să se apropie între ei și să se sprijine reciproc, în special în aceste perioade de încercare, iar acest lucru îl facem prin diferite aranjamente NATO și am făcut acest lucru și vom continua acest lucru prin acorduri bilaterale”, spune Wolters.Potrivit generalului american, forțele armate aliate joacă un rol esențial în sprijinirea eforturilor civile naționale. „Pentru NATO continuăm să utilizăm inițiativa privind mobilitatea aeriană rapidă, în cooperare cu EUROCONTROL. Acest lucru permite livrarea rapidă a echipamentelor și a personalului de salvare a vieții până la punctul critic al nevoii”, spune comandantul forțelor americane în Europa.„De asemenea, folosind mai multe mijloace precum Centrul de Coordonare Euro-Atlantic de Răspuns la Dezastre, Agenția de Sprijin și Achiziții NATO, Soluția Strategică Aeriană Internațională, adică SALIS, și Capabilitatea Strategică a Transportului Aerian (n.r. SAC), suntem capabili să ridicăm și să mutăm activele critice în zone unde e nevoie de ele.„Valorile noastre comune din toată Alianța NATO sunt ceea ce ne ține să trecem prin aceste momente dificile. Cred cu adevărat că această pandemie ne-a apropiat”, a spus Wolters.Comandantul forțelor SUA în Europa a detaliat și câteva din eforturile alianței pe continent pentru a ajuta în lupta contra pandemiei de coronavirus.„Am oferit echipamente esențiale și materiale medicale de peste 500.000 de dolari din stocurile Departamentului Apărării din SUA doar către Italia. Prin relații bilaterale de lungă durată am coordonat accesul la provizii în Luxemburg. Sub conducerea NATO, ne-am unit cu aliații pentru a transporta echipamente medicale atât de necesare din Pacific către România„, a spus Wolters.Primele două astfel de zboruri au fost executate sub umbrela SAC (Strategic Airlift Capability), din care România face parte, în timp ce al doilea a fost realizat la comanda SUA, care a și acoperit costurile misiunii. „Pe 10 aprilie, președintele SUA a autorizat contribuții de 4,7 milioane de dolari pentru finanțarea achiziției de echipamente de protecție personală. Comandamentul SUA din Europa are 10 proiecte de reacție rapidă în execuție, livrând echipamente de protecție personală în valoare de 150.000 de dolari în 8 locații diferite. Și în timp ce vorbim, mai avem încă opt astfel de proiecte în lucru”, spune Wolters.Wolters a mai subliniat „importanța informațiilor credibile”.„În calitate de forțe militare, avem obligația de a spune adevărul - rapid și preciși în ceea ce spunem și ce facem și asta este exact ceea ce continuăm să facem aici, din perspectiva Statelor Unite și, cu siguranță, dintr-o perspectivă europeană. Este o parte a sistemului nostru de valori democratice. Transparența este vitală acum. Neutralizarea dezinformării și furnizarea de fapte exacte și veridice este primordială”, a spus Wolters.Legat de subiectul dezinformărilor, generalul american a răspuns unor întrebări care vizau direct Rusia și a dat câteva exemple prin care Rusia ar fi încercat să destabilizeze relațiile dintre aliații NATO.„Am auzit informații în presă despre livrările de produse medicale pe care le-au făcut unele țări NATO către alte state NATO. Iar Rusia a încercat să se insereze în discuție și să reducă importanța faptelor - o națiune NATO care furnizează echipament PPE pentru alta. Și asta în sine este o formă de dezinformare”, spune Wolters.„Am văzut, de asemenea, cazuri în care Rusia a livrat mărfuri către țările europene și au existat multe rapoarte de presă deschise că aceste mărfuri sunt defecte”, a spus Wolters, făcând referire la ajutorul trimis de Rusia în Italia și care a fost criticat în presa din peninsulă.

Wolters a fost întrebat de către un jurnalist italian dacă faptul că odată cu ajutorul trimis de Rusia în peninsulă, au venit și militari ruși și personal al serviciilor de securitate prezintă un risc pentru NATO.„Suntem foarte concentrați pe acea livrare. (...) Este un motiv de îngrijorare. Acord foarte mare atenție influenței maligne a Rusiei. Trebuie să ne asigurăm că știm exact toate faptele. Este o îngrijorare. Rămânem foarte vigilenți în NATO cu privire la această situație și continuăm să monitorizăm la cel mai înalt grad”, a răspuns Wolters.