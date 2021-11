Armată, spionaj și economie în România (1945-1991). Ediție specială Giftbooks cu mesajul și autograful autorului!

Aceasta este poate cea mai spectaculoasă carte de pană acum a istoricului Petre Opriș. Când începi să analizezi industria din perioada comunistă, inevitabil trebuie să intri în zona spionajului industrial și a proiectelor militare. Spionajul, mai ales pe vremea lui Ceaușescu, a fost un element esențial al dezvoltării industriei românești. Și astfel începi să înțelegi cum luau Ceaușescu sau diverși ministri decizii. -

Inciziile adanci pe care le face autorul in corpul guvernelor comuniste scot la iveala slabiciunile structurale ale economiei comuniste. In volumul de fata, Petre Opris a avut in vedere materiale cu tematica politico-militara si studii privind serviciile romanesti de informatii, fenomenul emigrarii romanilor si economia romaneasca – aflate in conexiune cu elementele militare care au contribuit treptat la edificarea unei politici nationale de aparare a Romaniei in timpul Razboiului Rece.

O asemenea abordare complexa poate fi considerata de pionerat in istoriografie, deoarece, pana in prezent, nu exista o lucrare romaneasca sau straina de sine statatoare in care sa fie tratate problemele numeroase cu care s-a confruntat regimul comunist de la Bucuresti pe trei planuri paralele: politico-militar, culegere de informatii (spionaj si contraspionaj) si economic.” - Lucian Popescu, editor Contributors.ro

Petre Opris, unul dintre cei mai cititi si apreciati autori de pe Contributors.ro, si-a mentinut activitatea stiintifica in sfera istoriei economiei romanesti si ne propune volumul de fata, in colectia Contributors de la Editura Trei. Desi se afla departe de lumea politica de la Bucuresti, Petre Opris descrie clar si intr-un mod original slabiciunile regimului comunist din Romania. El ne demonstreaza ca isi pastreaza interesul stiintific si este la curent cu problemele generale care s-au perpetuat in Romania pana in prezent.

Petre Opris este locotenent-colonel (in rezerva) si doctor in istorie (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, 2008), cercetator in domeniul istoriei Razboiului Rece, in cadrul Programului de Burse de Cercetare pe Termen Scurt, initiat de Institutul Cultural Roman (Bucuresti) si Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, S.U.A.

In 2007, a publicat Industria romaneasca de aparare. Documente (1950-1989), pentru care a primit Premiul General Radu R. Rosetti, acordat de Fundatia Culturala Magazin istoric. A mai scris Romania in Organizatia Tratatului de la Varsovia (1955-1991), aparuta in 2008, Criza poloneza de la inceputul anilor ’80. Reactia conducerii Partidului Comunist Roman, publicata in 2008 si Licente straine pentru produse civile si militare fabricate in Romania (1946-1989), aparuta in 2018.

Este coautor (impreuna cu dr. Gavriil Preda) al cartii Romania in Organizatia Tratatului de la Varsovia. Documente (1954-1968), publicata in 2008 (volumul I), respectiv 2009 (volumul II).