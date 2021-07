Sergei Polunin a dansat la TIFF pe „Take Me to Church”

Spectacol incendiar oferit joi seara de balerinul Sergei Polunin, la TIFF, sub cerul înstelat, pe scena de la Castelul Banffy din Bonțida. Punctul culminant a fost dansul lui Polunin pe celebra piesă „Take Me to Church”, un moment faimos în lumea întreagă.

Cei 2.000 de spectatori s-au ridicat în picioare și au aplaudat minute în șir. La finalul spectacolului, Sergei Polunin a spus că își dorește să aducă la un moment dat „Romeo și Julieta” în fața publicului din România, spectacol realizat de Johan Kobborg, cu Alina Cojocaru în rolul Julietei.





Unul dintre cele mai așteptate momente ale celei de-a 20-a ediții a TIFF, show-ul „Sergei Polunin Up, Close and Personal” a debutat cu proiecția Bolero, un performance coregrafic semnat Ross Freddie Ray, în care capodopera lui Ravel capătă o nouă dimensiune datorită dansului amplificat de efectele vizuale realizate de artistul Teun van der Zalm.

Apoi a urmat Sacré, un spectacol bazat pe Ritualul primăverii, al lui Igor Stravinski, și inspirat din stilul dansatorului Vaslav Nijinski, în viziunea coregrafică a artistei japoneze Yuka Oishi.





La final, publicul TIFF a avut parte de o surpriză de proporții: Sergei Polunin a dansat live, „cu proprii demoni”, pe piesa lui Hozier, „Take Me to Church” - interpretarea care l-a făcut celebru în toate lumea. Producția lui David LaChapelle a adunat aproape 30 de milioane de vizualizări pe YouTube și a inspirat numeroși artiști din toată lumea.





La finalul serii, într-un dialog pe care l-a avut cu președintele festivalului, Tudor Giurgiu, și apoi cu publicul numeros, artistul a declarat că s-a simțit foarte bine pe inedita scenă de la Castelul Banffy și că avut un sentiment aparte să poată privi stelele de pe cer pe tot parcursul dansului.





De asemenea, Sergei Polunin a vorbit despre spectacolul „Romeo și Julieta”, desfășurat în urmă cu doi ani la Verona, în fața a 10.000 de spectatori. Celebrul balerin a mărturisit că este „foarte mândru de acest proiect” și că spectacolul creat de Johan Kobborg este ca un film la care te uiți cu sufletul la gură timp de o oră și douăzeci de minute.

De asemenea, Polunin a spus că a dansat pentru prima oară rolul lui Romeo și că a fost un privilegiu să o facă alături de românca Alina Cojocaru, „probabil cea mai bună Julieta a tuturor timpurilor”.





„Mi-aș dori să aducem Romeo și Julieta în România la un moment dat. Ar fi magic”, a spus Polunin, în aplauzele pline de entuziasm ale spectatorilor.





În prezent, artistul a mărturisit că lucrează la o producție impresionantă, „Divina Comedie”, de Dante, care va fi prezentată, în premieră, în luna septembrie, la Festivalul de la Ravenna.





Sergei Polunin este invitatul special al celei de-a 20-a ediții a TIFF. Astăzi va susține un Masterclass pentru tineri balerini și participă la proiecția documentarului Dancer (r. Steven Cantor), o incursiune emoționantă în viața tumultuoasă a artistului.