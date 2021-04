Ioana Maria Stăncescu, laureată a 'Festival du Premier Roman' de la Chambéry

Ioana Maria Stăncescu, autoarea romanului "Tot ce i-am promis tatălui meu" este laureata ediției din 2021 a Festival du Premier Roman de la Chambéry, în urma votului a peste 3000 de cititori. Romanul de debut al Ioanei Maria Stăncescu a fost publicat de Editura Trei anul trecut, în luna martie. Tot ce i-am promis tatălui meu este povestea Adei, o femeie care își trăiește iubirile, temerile și supraviețuirea în fața unei boli nemiloase între Paris și București.Ioana Maria Stăncescu a primit cu mare emoție și bucurie decizia juriului: "Francezii au o vorbă: à quelque chose malheur est bon, adică e bun și necazul la ceva. Lansarea romanului meu de debut ar fi trebuit să aibă loc în martie 2020. Mai precis, într-o zi de vineri, 13. A venit însă pandemia, s-a instituit starea de urgență, librăriile s-au închis și evenimentele cu public s-au anulat. Chiar și așa, romanul a început să-și vadă de drumul lui și a ajuns, câteva luni mai târziu, să fie nominalizat la Premiile Sofia Nădejde pentru Literatură scrisă de femei, ediția 2020. Dar n-a fost să fie. Apoi am fost anunțată că editura l-a trimis la Festivalul du Premier Roman de la Chambéry. Și mi-am zis că uite, poate a trebuit să rateze ceva ca să obțină altceva. Așadar am sperat, mi-am dorit, ba chiar m-am gândit că poate nu degeaba oi fi scris eu despre Franța și francezi în cartea mea. Și iată că s-a întâmplat și, la un an de la apariție, povestea Adei, protagonista cărții mele, i-a făcut pe cititorii festivalului să o voteze ca fiind cea care i-a impresionat cel mai mult. Bucuria îmi este cu atât mai mare cu cât prezența mea la acest eveniment se datorează votului publicului cititor, cel mai important atunci când vine vorba de literatură. Căci nu degeaba se spune că odată apărută, o carte nu mai aparține celui ce a scris-o, ci celui ce o citește. Așadar, cu bucurie și recunoștință, mulțumesc din nou și din nou tuturor celor care, prin votul lor, au ajutat-o pe Ada din povestea mea să se apropie și mai mult de Franța la care visează de când era mică!""Când am citit prima dată manuscrisul Ioanei am simțit că povestea ei pătrunde în cotloane adânci ale ființei mele. Simțeam că a reușit să dezvăluie o voce din mine, o armonie care a existat tot timpul acolo, undeva, dar de care nu am devenit conștientă decât citind acest roman- confesiune. La fel a fost și la a doua lectură. Vorbești cel mai bine despre cartea asta, de fapt, convingându-i pe ceilalți să o citească. La fel se pare ca au simțit și lectorii Festivalului de la Chambery care au votat pentru Tot ce i-am promis tatălui meu. Ceea ce confirmă că este o carte universală, pe care o iubesc deja cititori din mai multe colțuri ale lumii. Ioana Maria Stăncescu este, dupa Camelia Cavadia (Vina, 2016), a doua autoare română publicată de Editura Trei care devine laureata acestui festival important dedicat scriitorilor debutanți. Pentru mine, Ioana Maria Stăncescu este o voce literară puternică și unică, care conturează liniile de forță ale unui curent actual de literatură feminină pe care am intenționat să-l punem în valoare publicând la Editura Trei scriitoare precum Mihaela Apetrei, Camelia Cavadia, Ohara Donovetsky, Raluca Feher, Camelia Popa, Chris Simion", spune Magdalena Mărculescu, Director Editorial al Grupului Editorial Trei.Ioana Maria Stăncescu s-a născut la București, în 1975, și a studiat limba și literatura franceză la Universitatea București. După câțiva ani de presă scrisă, a devenit redactor la emisiunile în limba franceză la Radio România Internațional, unde lucrează și-n prezent. A semnat articole și reportaje în publicația francofonă Regard. În 2011, și-a lansat blogul asa-si-asa.ro. Tot ce i-am promis tatălui meu este primul ei roman.Festival du Premier Roman de la Chambéry este un eveniment literar care încă din 1987 descoperă şi promovează autori debutanţi europeni şi francofoni. În fiecare an, 3000 de cititori aleg şi invită la festival - după lecturi şi dezbateri - 15 autori debutanţi francofoni şi alţi opt care scriu în italiană, spaniolă, germană, română, engleză şi portugheză, alături de scriitori celebri. Olivier Adam, Christine Angot, Laurent Binet, Philippe Claudel, Delphine De Vigan, Mathias Enard, David Foenkinos, Laurent Gaudé, Michel Houellebecq, Amélie Nothomb, Boualem Sansal s-au numărat, de-a lungul anilor, printre cei peste 300 de autori care au fost oaspeţii festivalului.