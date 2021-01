TNB - între Bilanţ de pandemie şi perspective pentru un an mai bun

Teatrul Național ”I.L.Caragiale” oferă spre vizionare înregistrarea filmată a unuia din cele mai frumoase recitaluri dedicate lui Eminescu, TRECUT-AU ANII…, recital susținut la data de 15 ianuarie 2008 de marii artiști ai scenei românești, Ion Caramitru, Valeria Seciu și Ovidiu Iuliu Moldovan (în ultima sa apariție scenică!), acompaniați de clarinetistul Aurelian Octav Popa. Pe canalul de youtube al TNB și pe pagina de Facebook a teatrului, începând de vineri, 15 ianuarie 2021, de la ora 18.00, până duminică, 17 ianuarie 2021, la orele 22.00 veți putea viziona această pagină din antologia de aur a poeziei românești.Potrivit TNB, "bilanțul anului ce tocmai s-a încheiat ne arată o stagiune atipică, marcată de o încercare fără precedent în istoria teatrului, dominată de o pandemie cu manifestări imprevizibile, cum este aceasta declanșată de noul virus SARS Cov-2, și cu măsurile impuse de această situație. Spectacole programate și anulate. Reprogramate, și iar anulate. Turnee contramandate, în ţară şi peste hotare.Dintre premierele anului trecut, doar două s-au putut desfășura tradițional, într-una din sălile consacrate, sala Atelier: în februarie 2020, premiera oficială cu Matilda și groparii de Stela Giurgeanu, spectacol pe un text premiat de UNITER la concursul anual de dramaturgie și regizat de Mircea Rusu, cu primele reprezentații în 2019, iar în martie, cu câteva zile înainte de suspendarea tuturor spectacolelor și decretarea stării de urgență, a ieșit la public piesa Beginners de Tim Crouch, în regia lui Bobi Pricop.La sediu, în primele săptămâni ale anului trecut au mai putut fi urmărite 4 noi conferințe.Tot în această perioadă a avut loc spectacolul lectură Insula, piesa neterminată a lui Mihail Sebastian (cu actul 3 scris de Ruxandra Țuchel - autorul fiind ales în urma unui concurs), coordonat regizoral de Răzvan Popa (sub auspiciile Centrului de Cercetare și Creație Teatrală ”Ion Sava”).În vară, profitând de șansa singurei scene din România construită în aer liber și aflată în incinta unui teatru, Amfiteatru TNB, au avut loc aici două premiere – Jurnal de România. 1989, spectacol documentar multimedia, continuând cu succes un proiect deja notoriu al regizoarei Carmen Lidia Vidu și M de la Murphy – producție în cadrul programului 9G la TNB, un spectacol coregrafic semnat de Andrea Gavriliu. Din 15 iunie până în 27 septembrie, în cadrul acestei stagiuni intitulate ”Nopți de vară, sus, pe teatru”, s-au jucat 78 de spectacole din repertoriul TNB, adaptate acestui spațiu. Realitatea tulbure impusă de pandemie a făcut ca stagiunea de vară de la Amfiteatru să reprezinte – și concret, și simbolic –, reîntoarcerea artiștilor pe scenă și a spectatorilor în sală.O serie de alte proiecte au prins viață de-a lungul acestor luni speciale și așteaptă întâlnirea cu publicul larg. Dintre acestea, cele mai avansate sunt Incognito de Nick Payne, regia Zsuzsanna Kovacs (în cadrul Programului ”Uși deschise pentru toți”), care a avut deja o avanpremieră, și un masterclass de poezie condus de Ion Caramitru, intitulat Copyright poetic, la care participă o mare parte dintre actorii Teatrului Național.Onorându-și misiunea, Teatrul Național din București a prezentat, stagiune după stagiune, începând din 2005, cicluri de conferințe susținute de personalități ale vieții culturale, științifice, medicale și economice sub genericul Conferințele Teatrului Național. În intervalul 23 martie - 18 iunie 2020, 70 dintre aceste expuneri de marcă au putut fi văzute pentru prima dată și online! Li s-au adăugat 9 spectacole din repertoriul stagiunilor precedente, înregistrate de TNB, cu 29 de difuzări în sistem streaming live, între 24 aprilie și 21 iunie.Difuzările de conferințe și de spectacole de pe canalului YOUTUBE al TNB au însumat în intervalul 23 martie-21 iunie: 182.875 de vizualizări (views); 49.200 de ore (watch time). Față de cei 8500 de abonați existenţi inițial s-au mai câștigat încă 9000 (subscribers).Remarcăm că 2020 a însemnat și o nouă posibilitate de exprimare și de comunicare cu publicul, îndeosebi cu cel vorbitor de limba română, indiferent de meridian, prin lansarea, nu doar a canalului Youtube TNB, ci și a și primei televiziuni care funcționează într-un teatru - TNB TV (lansată în 20 iulie 2020) dedicată exclusiv realizatorilor și spectacolelor TNB, cu știri, interviuri și medalioane amintind de mari actori.O altă premieră de interes a anului 2020 a fost filmul documentar de lung metraj 1989. Jurnalul unei Revoluții, o extensie bazată pe spectacolul Jurnal de România.1989, ambele regizate de Carmen Lidia Vidu. Premiera online a avut loc în 16 decembrie pe canalul Youtube al TNB, filmul fiind preluat ulterior și difuzat integral de televiziunile Digi 24 (în 19 decembrie) și de TVR3 în 22 decembrie, marcând semnificativ comemorarea a 31 de ani de la Revoluţie.Pentru 2021, privind cu speranţă către perspectivele noului an, se conturează alte câteva proiecte repertoriale dintre care amintim D-ale carnavalului de I.L.Caragiale, spectacol pe care-l va monta prețuitul regizor Alexandru Dabija și piesa Adio, domnule Haffmann de Jean-Philippe Daguerre, distinsă în 2018 cu 4 Premii Molière, ce va fi pusă în scenă de un alt bine-cunoscut regizor, Felix Alexa.Se poartă discuţii și cu alţi regizori, între care Radu Afrim, Alexandra Badea, Alexander Morfov. Proiectele sunt numeroase. Dar, modalitatea de reluare a lucrului în condiții de maximă siguranță pentru sănătatea realizatorilor rămâne, deocamdată, incertă.Aşteptăm revenirea în săli şi a actorilor pe scenă. Şi pentru că ne dorim o aşteptare cât mai scurtă, vă invităm să ne urmăriţi în continuare pe canalele noastre de comunicare online, pe site-ul TNB (www.tnb.ro) şi pe pagina de Facebook a teatrului (https://www.facebook.com/TNB.Ro/) unde vă vom anunţa toate noutăţile perioadei următoare".