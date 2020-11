Anul Beethoven la Filarmonica "George Enescu": Trio Affresco și șapte dintre simfoniile beethoveniene

Stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu“





Trio Affresco este alcătuit din flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, solist al Filarmonicii „George Enescu“, violonistul și compozitorul Vlad Maistorovici, câștigător al concursului „George Enescu“ ediția 2001, custode al viorii Nicolò Gagliano din 1751, proprietate a Rațiu Family Charitable Foundation și pianista Diana Ionescu, câștigătoare a Concursului Internațional „George Enescu“, ediția 2001.În condițiile restricțiilor impuse de criza sanitară COVID-19, Trio Affresco scoate la lumină și readuce la viață, în an aniversar Beethoven-250, șapte dintre cele nouă simfonii ale compozitorului german în transcripțiile camerale semnate de Johann Nepomuk Hummel între anii 1825-1835, pentru flaut, vioară, violoncel și pian. Primul invitat ce se alătură ansamblului de bază este tânărul violoncelist Ștefan Cazacu, semifinalist al Concursului Internațional „George Enescu“ ediția 2020.Numele ales, "Affresco”, trimite la tehnica de a picta cu culori dizolvate în apă de var pe un zid cu tencuiala încă udă, reflectă elementul de prospețime și spontaneitate adus în contextul muzicii clasice, cât și un omagiu adus arhitecturii Ateneului Român. În acest demers pe are l-am propus Filarmonicii în an aniversar Beethoven-250, bogăția sonoră a fabuloaselor simfonii se cere realizată cu un flaut, o vioară, un violoncel și un pian. O provocare fantastică pe care ne-o asumăm fiindcă aranjamentele sunt extraordinare, de o forță răvășitoare. Nu s-a mai îndrăznit așa ceva în România! În ciuda vicisitudinilor de tot felul, prima și cea mai veche Filarmonică a țării promovează un proiect excepțional ! (Ion Bogdan Ștefănescu)În anul în care celebrăm 250 de ani de la nașterea lui Ludwig van Beethoven, avem nevoie mai mult ca oricând de Simfoniile sale, simboluri ale tăriei spiritului uman și ale comuniunii cu semenii. Transcripțiile camerale din epocă vizau aducerea Simfoniilor în cadrul familial, înainte de apariția tehnologiei înregistrării și într-o vreme când concertele simfonice erau mult mai puțin accesibile publicului larg. Provocările anului 2020 ne-au determinat să ne asumăm misiunea de a recupera această practică muzicală. Este o bucurie că finalizarea acestui proiect are loc la Ateneul Român, în parteneriat cu Filarmonica, și mulțumesc atât managementului cât și colegilor muzicieni pentru frumoasa colaborare. (Vlad Maistorovici)Primele concerte din seria „Trio Affresco: Anul Beethoven” vor fi transmise pe 8 și 22 noiembrie 2020, de la ora 19.00, de Filarmonica „George Enescu“, pe canalele online ale instituției și, ulterior, de canalul TV Trinitas, în parteneriat cu Radio România Muzical.Duminică, 8 noiembrie 2020, ora 19.00, Ateneul RomânTrio AffrescoION BOGDAN ŞTEFĂNESCU - flautVLAD MAISTOROVICI - vioarăDIANA IONESCU - pianInvitat ŞTEFAN CAZACU - violoncelProgramArvo Part - Spiegel im Spiegel pentru flaut alto și pianLudwig van Beethoven - Simfonia nr. 5, în do minor, op. 67Duminică, 22 noiembrie 2020, ora 19.00, Ateneul RomânTrio AffrescoION BOGDAN ŞTEFĂNESCU - flautVLAD MAISTOROVICI - vioarăDIANA IONESCU - pianInvitat ŞTEFAN CAZACU - violoncelProgramM. A. Turnage - Seven Pint-sized Pieces pentru vioară și pianLudwig van Beethoven - Simfonia nr. 1, în major, op. 21Înregistrările vor putea fi ascultate pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“ site ( https://www.fge.org.ro/ ), pe pagina de Facebook ( https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/ ) și pe canalul YouTube ( https://bit.ly/2wMctlw ).