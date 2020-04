Spectacolele "Samson şi Dalila” şi "Corsarul” in programul Seri de Operă Online in aceasta săptămâna

Programul Seri de Operă Online programeaza in aceasta săptămâna doua spectacole de exceptie. Opera Nationala Bucuresti pune la dispozitia iubitorilor de opera si balet spectacolul "Samson şi Dalila”, după Camille Saint-Saëns (27 aprilie) si spectacolul de balet "Corsarul”, după Adolphe Charles Adam (30 aprilie).Înregistrarea din 5 mai 2019 a spectacolului „Samson şi Dalila”, după Camille Saint-Saëns, în regia lui Giandomenico Vaccari, va fi disponibilă luni, de la ora 18.30.Premiera operei „Samson şi Dalila” a avut loc pe 2 Decembrie 1877, la Weimar, cu un libret tradus în germană. De-a lungul anilor, opera „Samson şi Dalila” a constituit o oportunitate pentru afirmarea multor staruri din lumea teatrului liric. În particular rolul Dalila este considerat unul dintre cele mai complexe roluri de mezzo-soprană şi a fost interpretat de mari artiste precum Marie Delna, Grace Bumbry, Julia Claussen, Fiorenza Cossotto, Rita Gorr, Denyce Graves, Louise Homer, Marilyn Horne, Elena Obraztsova şi Risë Stevens.Joi, de la aceeaşi oră (18.30), va fi difuzat spectacolul de balet "Corsarul”, după Adolphe Charles Adam, în regia şi coregrafia lui Vasily Medvedev. Înregistrarea datează din 3 februarie 2018.Baletul este o poveste de dragoste dintre un pirat şi o sclavă, iar acţiunea are loc la Adrianopole, la începutul secolului al XIX-lea. Baletul, extrem de solicitant din punct de vedere tehnic şi interpretativ, a avut timp de un deceniu în distribuţie nume mari ale scenei naţionale precum Corina Dumirescu, Cristina Opincaru, Ovidiu Matei Iancu şi Gabriela Popovici.Înregistrările vor fi disponibile pe durata spectacolelor pe pagina oficială de Facebook a Operei Naţionale Bucureşti şi pe operanb.ro Opera Naţională Bucureşti transmite săptămânal online câte două dintre cele mai apreciate spectacole din repertoriul instituţiei.