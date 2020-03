Mesajul International pentru Ziua Mondiala a Teatrului transmis de dramaturgul Shahid Nadeem

„În lumea de azi, în care sectarismul, ura și violența escaladează din nou, națiile par a se opune unele altora, credincioșii se războiesc cu alți credincioși, comunitățile revarsă ură asupra altor comunități… și în acest timp, copiii mor de malnutriție, mamele mor la naștere din lipsa îngrijirilor medicale prompte, iar ideologiile dușmăniei înfloresc. Planeta noastră e cufundată din ce în ce mai adânc într-o catastrofă climatică și răsună galopul celor patru călăreți ai Apocalipsei.”Trebuie să ne reconstruim forța spirituală, trebuie să combatem apatia, letargia, pesimismul, cupiditatea, disprețul față de lumea în care trăim, față de planeta pe care trăim. Teatrul are un rol, un rol nobil, în a dinamiza și a mobiliza umanitatea să se înalțe din coborârea spre abis. Teatrul poate ridica scena, spațiul reprezentației, făcându-l să devină sacru.” - Shahid NADEEM, dramaturgShahid Nadeem este cel mai mare dramatug pakistanez și directorul renumitului teatru Ajoka.Shahid Nadeem s-a născut în 1947 în Sopore, Cașmir. După războiul din 1948, dintre India și Pakistan, care își disputau statul Cașmir, la vârsta de doar un an, a devenit refugiat, familia lui fiind nevoită să migreze în nou- creatul Pakistan.A trăit la Lahore, în Pakistan, unde a făcut un master în psihologie la Universitatea Punjab. Ca student, a scris prima sa piesă. A devenit cu adevărat autor atunci când, pe vremea exilului său politic la Londra, a început să scrie piese pentru grupul de teatru dizident Ajoka, creat de Madeeha Gauhar, o pionieră a activismului teatral, cu care, mai târziu, s-a căsătorit.Shahid Nadeem a scris peste 50 de texte dramatice originale, în limbile punjabi și urdu și este autorul a numeroase adaptări după piese de Bertolt Brecht.A fost producător pentru televiziunea pakistaneză, în al cărui comitet director a activat. A fost închis de trei ori, sub diverse guverne militare, ca opozant la dictaturii militare și adoptat, ca prizonier de conștiință, de către Amnesty International.În renumita închisoare Mianwali a început să scrie piese de weekend, produse de către și pentru prizonieri.Ulterior, a ocupat postul de coordonator al campaniilor internaționale și de ofițer de comunicare pentru zona Asia- Pacific pentru Amnesty International.A fost bursier al Getty Research Institute, International Pen, USA și National Endowment for Democracy. Este membru al rețelei Theatre Without Borders.Piesele lui Shahid Nadeem au fost adesea jucate și publicate în Pakistan și în India, dar și în străinătate. Textul lui, “Bulha”, a fost prezenat la Hammersmith Theatre (Londra, Marea Britanie), Tramway (Glasgow, Scoția, Marea Britanie) și Helsignor (Danemarca), “Amrika Chalo” la Davis Centre for Performing Arts, Georgetown University, Washington (SUA), “Bala King” la Black Box Theatre (Oslo, Norvegia), “Burqavaganza” în SUA, la Bravo for Women Theatre (San Francisco), “Acquittal” la Highways (Santa Monica) și Theatre Row (New York), iar “Dara” la Lyttleton Theatre London (Marea Britanie) și University of North Carolina, Chapel Hill (SUA).Textele lui au fost traduse în engleză și publicate de Oxford University Press, Nick Hern Publishers, precum și în diverse antologii. În 2009, a primit de la președintele Pakistanului Medal for the Pride of Performance.De asemenea, a regizat spectacole de teatru și televiziune și a organizat festivaluri Theatre for Peace în India și Pakistan, a scris articole pentru principalele cotidiente pakistaneze și indiene și pentru serviciul în urdu al BBC, a produs documentare pe subiecte cultrale, inclusiv despre muzeul din Lahore, despre obiceiurile regiunii Punjab, despre poetul Iqbal și despre pictorul Sadeqain.Piesele lui Shahid Nadeem sunt apreciate pentru subiectele lor puternic relevante social, uneori subiecte-tabu, precum extremismul religios, violența împotriva femeilor, discriminarea minorităților, libertatea de expresie, climatul, pacea, sufismul. Multe din textele lui vorbesc despre problemele împărțirii Asiei de Sud și despre moștenirea culturală comună a regiunii. Nadeem îmbină ingenios temele contemporane, politice și sociale, cu forme tradiționale, cu zestrea populară, producând un teatru care place și, în aceeași măsură, stimulează intelectual. Muzica face parte integrantă din spectacolele lui.Shahid Nadeem predă arta scrisului la Ajoka Institute for Performing Arts și la Institute for Art and Culture, Lahore.