Intuiționista de Colson Whitehead o meditație despre rasă, gen și societate într-o lume distopică și totodată actuală

Editura Humanitas Fiction vă invită miercuri, 22 ianuarie, ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (bld. Regina Elisabeta nr.38), la lansarea romanuluide Colson Whitehead, unul din cei mai apreciați scriitori americani contemporani, câștigător al Premiului Pulitzer în 2017.Recent apărut în colecția „Raftul Denisei“, coordonată de Denisa Comănescu, Intuiționista îi are ca protagoniști pe inspectorii de ascensoare dintr-un oraș american semănând cu New Yorkul, într-o perioadă nedefinită. Whitehead creează o lume perfect credibilă pornind de la elemente aparent neverosimile, un fel de labirint borgesian în care strălucește Lila Mae Watson, una dintre cele mai fascinante eroine din ficțiunea contemporană. Vor vorbi despre carte Justina Bandol, traducătoarea romanului, Ana Maria Caia și Alina Purcaru, scriitoare și George Volceanov, traducător și profesor de anglistică. Moderatorul întâlnirii va fi Denisa Comănescu, director general Humanitas Fiction.Accesul la eveniment este gratuit în baza unei rezervări prin eventbook.Colson Whitehead, autor al romanui Ruta subterană, încununat cu Pulitzer Prize în 2017 și tradus în peste 40 de țări, a avut un debut fulminant, ingenios și de o originalitate izbitoare. Intuiționista a apărut în 1999 și a fost comparat cu Catch-22 de Joseph Heller, V de Thomas Pynchon și Ochiul cel mai albastru de Toni Morrison. A primit Quality Paperback Book Club New Voices Award și a fost finalist la PEN/Hemingway Award. Alegorie a rasei, a societății moderne, sau pur și simplu a naturii umane, cartea jonglează cu procedee stilistice și structurale ale romanului noir, ale genului detectivistic, ale criticii sociale naturaliste, chiar ale distopiei.Într-un oraș nenumit, imagine imperfect suprapusă New Yorkului din anii ’50, lifturile joacă un rol capital în economie, în societate și, evident, în politică, reclamele lor sunt peste tot, iar o slujbă în Departamentul public pentru Inspecția Ascensoarelor oferă un statut social de invidiat. Lila Mae Watson este prima femeie inspector din departament și a doua persoană de culoare care accede la un asemenea post – într-o metropolă preocupată fervent și ostentativ de „integrare“ rasială. Departamentul – ca și întreaga comunitate a „liftologilor“ – este împărțit între empiriști, pentru care ascensoarele nu sunt decât niște mașinării, și intuiționiști, adepții unei viziuni antropologizante asupra lifturilor, statistic mai eficienți în meseria lor. Un accident catastrofal la un ascensor care fusese verificat de intuiționista Lila Mae scoate la iveală, treptat, corupția și încrengătura de interese din breasla inspectorilor și producătorilor de ascensoare, dar îi dezvăluie în același timp eroinei existența unei schițe preliminare a „ascensorului perfect“ la care visează toți intuiționiștii (și de care se tem toți empiriștii) și faptul că autorul ei, James Fulton, părintele venerat al intuiționismului, îi este mult mai apropiat decât și-ar fi putut închipui.„Țesând cu dibăcie un soi de thriller melodramatic, care se dovedește a fi în același timp o provocatoare aventură intelectuală, Whitehead urmărește educația permanentă a Lilei Mae Watson, prima femeie de culoare care absolvă Institutul pentru Transportul pe Verticală și care este apoi angajată în Departamentul pentru Inspecția Ascensoarelor. […] Autorul îmbină trăsăturile romanului noir cu o avalanșă de detalii tehnice și cu meditații penetrante pe teme de rasă și societate, armonizându-le într-o narațiune multistratificată care funcționează la fel de bine și ca poveste polițistă, și ca roman filozofic.“ – Kirkus ReviewsColson Whitehead, una dintre vocile proeminente ale ficțiunii americane actuale, s-a născut la 6 noiembrie 1969 în New York. După absolvirea studiilor la Harvard University în 1991, a lucrat la revista Village Voice, perioadă în care a început să-și scrie primele romane. În timp, a predat la Princeton University, New York University, Columbia University, Brooklyn College, Hunter College, Wesleyan University și a fost scriitor în rezidență la Vassar College, University of Richmond și University of Wyoming. Din 2015 deține o rubrică de­spre limbă în New York Times Magazine. Este autorul a șase romane și a două volume de nonficțiune. Romanul său de debut, din 1999, Intuiționista (The Intuitionist; Humanitas Fiction, 2019), a câștigat Quality Paperback Book Club New Voices Award și a fost finalist la PEN/Hemingway Award. John Henry Days, din 2001, a primit Young Lions Fiction Award, fiind finalist la National Book Critics Circle Award, L.A. Times Fiction Award și Pulitzer Prize. După volumul de eseuri The Colossus of New York din 2003, au urmat romanele: Apex Hides the Hurt în 2006, Sag Harbor în 2009, care a fost finalist la PEN/ Faulkner Award, și Zone One în 2011. Volumul de nonficțiune The Noble Hustle: Poker, Beef Jerky & Death a apărut în 2014. Romanul Ruta subterană (The Underground Railroad, 2016; Humanitas Fiction, 2017), tradus în peste 40 de țări, a acumulat un număr impresionant de premii și distincții, printre care cele mai importante două premii literare ale Americii — National Book Award 2016 și Pulitzer Prize 2017 —, precum și Andrew Carnegie Medal for Excellence 2017, la care se adaugă, tot în 2017, prestigiosul premiu britanic Arthur C. Clarke. În 2019 a publicat romanul The Nickel Boys, nominalizat la National Book Award. Eseurile și proza lui Colson Whitehead au apărut în New York Times, New Yorker, New York Magazine, Harper’s și Granta.