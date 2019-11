Evenimentele Editurii Gama la Târgul de Carte Gaudeamus, ediția 2019

Titlurile pe care Editura Gama le va lansa la această ediție Gaudeamus poartă semnătura „Gama Imago”, dedicată literaturii pentru copii și adolescenți. Numitorul comun al romanelor incluse în această colecție sunt temele foarte actuale, pline de pline de forță, sensibilitate și dramatism, dar și de empatie față de provocările cărora tinerii din ziua de azi trebuie să le facă față. Povești de viață care au câștigat deja aprecierea tinerilor cititori de pretutindeni, fiind laureate a numeroase premii internaționale.Miercuri, 20 noiembrie, a avut loc lansarea romanului Băiatul din bulă de Stewart Foster, câștigător al Sainsbury's Children's Book Award. Invitați: Adrian Deliu (traducător) și Eli Bădică (editoare).Joe are 11 ani și nu-și amintește să fi trăit în afara salonului său de spital, cu monitoare care bipăie și priveliște spre acoperișurile Londrei. Boala nu-l lasă să iasă afară nici măcar o clipă, iar puținii vizitatori riscă să aducă în „bula” lui microbi care-l pot ucide. Dar, într-o bună zi, cineva nou intră în viața lui și i-o schimbă pentru totdeauna. Cartea e scrisă sub formă de jurnal, iar acțiunea se petrece timp de un an – an în care vom afla cum Joe se împacă cu singurătatea și frustrările și cum privește – cu un curaj de supererou, cu curiozitate și speranță – către un viitor fără limite.Joi, 21 noiembrie, ora 18.00, are loc lansarea romanului Orangeboy de Patrice Lawrence, câștigător al Bookseller YA Prize și Waterstone’s Prize for Older Children's Fiction. Invitate: Cristina Foarfă (jurnalist cultural), Cristina Nacea (traducătoare) și Dumitrița Socianu (blogger).Cartea începe inofensiv: doi tineri de șaisprezece ani, la întâlnire, într-un parc de distracții. O poveste ca mii de alte povești. Doar că amândoi au luat câte un sfert de Ecstasy. Întâlnirea lor se termină însă neașteptat si in mod dramatic: Încet-încet, Marlon ajunge într-o situație fără ieșire – va deveni el oare ceva ce nu și-a dorit niciodată, ca să-i protejeze pe cei dragi? Asta veți afla citind acest thriller extraordinar construit, pentru care autoarea a fost nominalizată la prestigiosul premiu Costa.Duminică, 24 noiembrie, ora 16.00, va avea loc lansarea volumului Acum sunt normală? de Holly Bourne, primul titlu al trilogiei feministe Clubul Fetelor Bătrâne. Invitate: Cristina Hornoiu (blogger) și Irina Stoica (blogger).„Clubul Fetelor Bătrâne” este o trilogie excepțională, care explorează teme precum prietenia, dragostea sau feminismul, încercând să traducă în ficțiune ce înseamnă să fii fată în ziua de azi.Evie, Amber și Lottie sunt trei prietene care reușesc să treacă prin multe împreună, unite de prietenia care le leagă și de feminismul care le inspiră. Evie se luptă cu OCD-ul, Amber încearcă să câștige iubirea unei mame glaciale, iar Lottie își face vlog și începe o mișcare feministă care va face valuri, dar nu neapărat așa cum și-ar fi închipuit ea.După ce a publicat această carte, autoarea, Holly Bourne, s-a trezit copleșită de mesaje din partea adolescentelor din Marea Britanie și Irlanda, care îi cereau permisiunea de a înființa propriile cluburi ale „fetelor bătrâne”. În luna septembrie a acestui an, Holly a fost aleasă ambasador al fundației britanice Women's Aid care, prin site-ul #LoveRespect, își propune să sprijine adolescentele supuse riscului de abuz (fizic sau emoțional) în relațiile de dragoste.Editura Gama aniversează la ediția din acest an a Târgului Internațional de Carte Gaudeamus un sfert de secol de existență. Cei 25 de ani de la fondare vor fi marcați printr-un eveniment special vineri, 22 noiembrie, de la ora 17.00 – când discursurile aniversare vor fi urmate de un cocktail la care sunt așteptați toți cititorii și colaboratorii editurii –, dar și printr-o ofertă bogată de cărți, multe dintre acestea beneficiind de reduceri substanțiale de preț.Cu acest prilej, Editura Gama va face și un gest caritabil, printr-o donație de cărți către recent înființatul Centru Educațional „Casa bună” fondat de Valeriu Nicolae, cunoscut pentru proiectele sale de voluntariat legate de accesul la educație al copiilor proveniți din mediile defavorizate.