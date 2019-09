Christian Badea și Liviu Prunaru, în deschiderea stagiunii simfonice 2019-2020 a Filarmonicii „George Enescu”

Dirijorul Christian Badea și violonistul Liviu Prunaru vor concerta în deschiderea stagiunii simfonice 2019-2020 a Filarmonicii „George Enescu”. Concertul de deschidere a stagiunii va fi prezentat, joi și vineri, 3 și 4 octombrie 2019, de la ora 19.00, la Ateneul Român. Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”, condusă de maestrul Christian Badea, îl are invitat pe solistul Liviu Prunaru, concertmaistru al Orchestrei Regale Concergebouw.În program, Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 53 de Antonin Dvořák și Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68 de Johannes Brahms.„Stagiunea 2019-2020 a Filarmonicii George Enescu se deschide într-un context diferit și cu semnificații multiple, datorită faptului că urmează imediat după încheierea unei ediții a Festivalului Enescu de mare succes. Întâi de toate, felicit Orchestra si Corul Filarmonicii pentru concertele de înalt nivel artistic realizate în Festivalul Enescu - în special excepționalul Moise și Aron de Schönberg, o lucrare foarte dificilă pentru orice instituție muzicală mondială. Prin concerte si proiecte de mare relevanță artistică din ultimii ani, precum Gurrelieder și Wozzeck în Festivalele Enescu precedente, proiectul Parsifal de Wagner la Ateneu sau colaborări cu artiști și dirijori de înalt nivel internațional, Filarmonica George Enescu demonstrează că este prima instituție muzicală a țării. Suntem cu toții conștienți de glorioasa tradiție a Filarmonicii și de faptul că atât Orchestra și Corul, cât și Ateneul Român sunt branduri internaționale vii si de mare valoare culturală, care merită susținute pe măsura importanței lor naționale”, declară maestrul Christian Badea. „Pentru prima săptămână de concerte a acestei stagiuni, după acel Schönberg memorabil de la Festival, revenim la două lucrări de tradiție, îndragite de publicul Ateneului: Simfonia nr.1 de Brahms si Concertul pentru vioară de Dvorak. Sunt foarte bucuros să-l am partener artistic pe Liviu Prunaru, un muzician de excepție, un violonist de mare rafinament și eleganța artistică”, punctează dirijorul.Deschiderea stagiunii Filarmonicii „George Enescu”, după un eveniment grandios cum este Festivalul Internațional „George Enescu”, este, într-adevăr, o provocare dificilă, subliniază domnul Andrei Dimitriu, directorul general al Filarmonicii „George Enescu”. „Ne-am străduit să ne ridicăm la nivelul de exigenţă impusă de statutul primei instituţii muzicale româneşti. Uşor de intuit existenţa unor dificultăţi de natură bugetară. Totuşi, consider că am reuşit în bună măsură să onorăm blazonul. Prima parte a stagiunii aduce pe scena Ateneului nume de mare prestigiu: dirijorii Christian Badea., Gerd Schaller, Horia Andreescu, Gabriel Bebeşelea, Cristian Măcelaru, Alexander Walker şi solişti foarte apreciaţi: Daniel Ciobanu, Alexandru Tomescu, Ioana Goicea, Andrei Vieru, Andrei Ioniţă, Oliver Johnston. Concerte vocal-simfonice, camerale, corale, recitaluri. Săptămâna a doua din octombrie, îl găseşte tot pe Christian Badea la pupitrul orchestrei noastre, iar solist e un tânăr mult premiat – Mihai Ritivoiu”, precizează domnul Andrei Dimitriu. „Continuăm seria Conferinţelor Ateneului cu scriitorul Mihail Şişkin, cel mai important autor rus contemporan si singurul care a primit cele mai mari premii literare rusesti,Marianne Birthler – Dir. Institutului Gauck -, Ana Blandiana, o conferinţă a prof. Matei Cazacu (Paris) şi Conferinţa de Crăciun. Vor fi lansări de carte şi alte evenimente culturale care au intrat de mai mulţi ani în obiectul de activitate al venerabilei noastre instituţii”, conchide directorul general al Filarmoncii „George Enescu”.Ateneul Roman: Joi și vineri, 3 și 4 octombrie 2019, ora 19.00Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"DirijorCHRISTIAN BADEASolistLIVIU PRUNARIUAntonin DvorakConcertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 53Johanhnes BrahmsSimfonia nr. 1, în do minor, op. 68Biletele se pot procura de la Casa de Bilete a Ateneului Român.Program: Marti - Vineri 12:00 - 19:00Telefon: 021.315.68.75Pentru rezervari accesati site-ul www.fge.org.ro