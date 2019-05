ASTROFEST 2019: Se împlinesc 38 de ani de la marea aventură spațială românească. Ateliere și expoziții atractive

ASTROFEST2019 by Știință&Tehnică va cuprinde și spectacole pentru copii, un concurs de cunoștințe de astronomie pentru cei mici, prezentări de roboți și imprimante 3D, o întâlnire cu animatorii celei mai premiate platforme educaționale din România – www.kidibot.ro și multe jocuri interactive.





La toate activitățile intrarea este liberă! Evenimentul este organizat de revista Știință&Tehnică , cu sprijinul Primăriei Municipiului București și al Centrului ARCUB.

Asociația Science&Technology vă invită la ParkLake Shopping Center, pe 25 mai, începând cu ora 17:00, la cel mai important festival dedicat astronomiei și spațiului – ASTROFEST2019 by Știință&Tehnică. În cadrul eve­ni­mentului, participanții vor putea testa telescoapele aduse pentru observații astronomice, vor experimenta zborul cu modulul Eagle în realitate virtuală sau vor putea viziona expoziții și participa la ateliere.Toți participanții, indiferent de vârstă, sunt invitați să se bucure de experiențele inedite pregătite cu ocazia ASTROFEST 2019. Douăzeci de telescoape vor fi îndreptate către obiecte cerești cunoscute sau mai puțin știute de publicul larg. Observațiile astronomice încep chiar de la ora 17:00, iar odată cu lăsarea întunericului, veți putea admira astrele, ghidați de astronomi profesioniști.Diverse expoziții vor completa evenimentul. Publicul va putea, astfel, să se bucure de informații deosebit de interesante despre Terra prin intermediul imaginilor și a unei machete uriașe, în timp ce expoziția de telescoape va răspunde cu siguranță multor curiozități referitoare la cum funcționează și cum se utilizează acestea din urmă. De asemenea, vor avea loc demonstrații cu comandă wireless ale telescopului MEADE LX850, complet automatizat și pregătit de astrofotografie.Publicul va putea testa o experiență unică în realitatea virtuală. Simularea în VR începe cu decolarea navetei Apollo 11 și urmărește toate etapele zborului. Pentru cei care n-au experimentat realitatea virtuală până acum, zborul cu modulul Eagle va fi cu siguranță memorabil, cu atât mai mult cu cât vor putea spune la final că au pus piciorul pe lună odată cu Neil Armstrong!De la ASTROFEST 2019 by Știință&Tehnică nu vor lipsi, desigur, nici experimentele științifice. În prim plan va fi Atelierul de astronomie, dezvoltat special pentru a fi pe înțelesul tuturor, însă multe alte experimente așteaptă să fie descoperite la eveniment.Întâlnire cu Dorin Dumitru Prunariu și spectacole pe scenă:Se împlinesc 38 de ani de la marea aventură spațială românească – misiunea Soyuz 40. Despre aceasta, dar și despre multe altele va povesti la ASTROFEST2019 by Știință&Tehnică singurul cosmonaut român – Dorin Dumitru Prunariu. Împreună cu acesta, va urca pe scenă și jurnalistul Alexandru Mironov. Cei doi vor discuta despre ce ne rezervă viitorul în spațiu, despre perspectiva mutării pe alte planete și despre zborul cosmic.