Aproximativ 2 milioane de locuitori din New York, reprezentând aproape un sfert din populaţia metropolei americane, au pierdut cel puţin o rudă sau o persoană apropiată din cauza maladiei Covid-19 în primele 16 luni după declanşarea pandemiei de coronavirus, a relatat cotidianul The New York Times, citat de agenţia de presă Xinhua, scrie Agerpres.

Coronavirus New York Foto: Braulio Jatar/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

De asemenea, aproape 900.000 de locuitori din New York au pierdut din cauza acestei boli cel puţin trei persoane de care se simţeau apropiaţi - o categorie ce include rude şi prieteni -, a anunţat prestigiosul cotidian american, citând rezultatele unui sondaj realizat la jumătatea anului 2021 de o organizaţie federală în numele municipalităţii locale.

Informaţia despre amploarea acestor pierderi de vieţi omeneşti reprezintă doar una dintre concluziile desprinse din acest sondaj, denumit „New York City Housing and Vacancy Survey”, care a evidenţiat impactul generat de pandemia de Covid-19 asupra oraşului New York.

„Noile rezultate le reflectă pe cele ale unor studii precedente, care au arătat că newyorkezii de culoare şi hispanici au prezentat rate mai mari de deces asociate Covid-19 în comparaţie cu cele înregistrate în rândul neyorkezilor albi în 2020”, au precizat autorii sondajului.